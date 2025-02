Oscar Piastri na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Oscar Piastri é um dos grandes talentos da nova geração da Fórmula 1. O piloto australiano vem se destacando com performances consistentes e conquistando espaço entre os melhores da categoria. Desde sua estreia na F1 pela McLaren, Piastri mostrou grande potencial, consolidando-se como uma das principais apostas da equipe para os próximos anos. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Oscar Piastri na Fórmula 1.

Biografia de Oscar Piastri

Nascido em 6 de abril de 2001, em Melbourne, na Austrália, Oscar Jack Piastri iniciou sua trajetória no automobilismo ainda na infância, competindo em carros de controle remoto antes de ingressar no kart aos nove anos. Com passagens vitoriosas por diversas categorias de base, Piastri rapidamente ganhou destaque no automobilismo internacional.

O australiano acumulou títulos importantes nas categorias de base, como a Fórmula Renault Eurocup (2019), FIA F3 (2020) e FIA F2 (2021). Esse histórico impressionante o colocou no radar das grandes equipes da F1, levando-o a integrar o programa de desenvolvimento da Alpine, antes de sua conturbada transferência para a McLaren.

Carreira na Fórmula 1

Estreia na F1 e primeiras temporadas

Piastri fez sua estreia na Fórmula 1 na temporada de 2023, substituindo Daniel Ricciardo na McLaren. Seu primeiro ano na categoria foi marcado por desempenhos sólidos e momentos de brilho, incluindo seu primeiro pódio no GP do Japão e uma vitória na corrida sprint do GP do Catar. Ele encerrou o campeonato na nona posição com 97 pontos.

Em 2024, Piastri continuou evoluindo, conquistando sua primeira vitória na F1 no GP da Hungria. Posteriormente, ele repetiu o feito no GP do Azerbaijão. A temporada foi marcada por maior consistência e participação ativa na disputa do campeonato de construtores, ajudando a McLaren a conquistar seu primeiro título desde 1998.

Números de Oscar Piastri na Fórmula 1

Até o final da temporada de 2024, Oscar Piastri acumulava: 46 Grandes Prêmios disputados 2 vitórias (Hungria e Azerbaijão 2024) 10 pódios 3 voltas mais rápidas Nenhuma pole position 389 pontos na carreira

Curiosidades sobre Oscar Piastri