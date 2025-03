Oliver Bearman na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Oliver Bearman é um dos jovens talentos mais promissores da Fórmula 1. Britânico, nascido em 2005, ele rapidamente se destacou no automobilismo e garantiu um lugar na elite do esporte a motor. Após passagens bem-sucedidas pelas categorias de base e sendo membro da Ferrari Driver Academy, Bearman fez sua estreia na F1 em 2024 pela Ferrari como substituto de Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita. Seu desempenho impressionante abriu portas para um contrato como piloto titular da Haas a partir da temporada 2025. O Lance! te conta tudo da carreira de Oliver Bearman na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Oliver James Bearman nasceu em 8 de maio de 2005, em Havering, Londres, e cresceu em Chelmsford, Essex. Desde pequeno, demonstrou aptidão para o automobilismo, ingressando no kart aos sete anos. Seu pai, David Bearman, é empresário e incentivou sua trajetória nas pistas. Aos 16 anos, Bearman mudou-se para a Itália para se dedicar integralmente à carreira, ingressando na Ferrari Driver Academy.

Carreira pré-F1

Bearman começou sua jornada no automobilismo pelo kart, onde conquistou títulos nacionais e internacionais. Em 2020, estreou nos monopostos na ADAC Fórmula 4 e no Italiano de F4. No ano seguinte, brilhou ao vencer ambas as competições, tornando-se o primeiro piloto a conquistar os dois títulos simultaneamente.

Em 2022, avançou para a Fórmula 3 pela Prema Racing e terminou o campeonato na terceira colocação, acumulando oito pódios e uma vitória. No ano seguinte, subiu para a Fórmula 2, também pela Prema, e venceu quatro corridas, terminando a temporada em sexto lugar. Em 2024, continuou na F2, mas dividiu suas atenções com a Fórmula 1, atuando como piloto reserva da Ferrari e da Haas.

Números de Oliver Bearman na Fórmula 1

Até o fim da temporada 2024, Bearman disputou três Grandes Prêmios:

Estreia na F1: GP da Arábia Saudita 2024, substituindo Carlos Sainz na Ferrari. Melhor posição de chegada: 7º lugar no GP da Arábia Saudita. Pontos na carreira: 7. Corridas disputadas: 3. Poles e vitórias: 0.

Seu desempenho sólido na Ferrari chamou a atenção da Haas, que o contratou para a temporada 2025 como piloto titular ao lado de Esteban Ocon.

Curiosidades de Oliver Bearman na Fórmula 1