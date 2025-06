Vidente crava resultado de Palmeiras x Botafogo pelo Mundial

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28), às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O duelo entre dois representantes do futebol brasileiro promete ser intenso, e para tentar antecipar o que pode acontecer, Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", lançou mão do tarô para analisar as energias da partida.

— É um jogão, um duelo nacional e internacional. A oitava de final do Mundial promete ser histórica — afirmou o vidente, antes de tirar três cartas: uma para o Palmeiras, uma para o Botafogo e uma representando o jogo como um todo.

Para o Palmeiras, a carta revelada representa instabilidade e desgaste físico. Apesar disso, o tarô apontou que o Verdão deve ter momentos de domínio e espírito de luta.

— O Palmeiras até entra no jogo pressionando, com movimentação e combatividade. Mas a carta fala de instabilidade. Pode haver dificuldades se o time não fizer as escolhas certas. É preciso mais leitura e entendimento do jogo — alertou.

A análise destacou ainda que o desgaste físico pode ser determinante para o desempenho do time paulista. A carta 10 fala de problemas físicos e fadiga.

— É um jogo que exige entendimento tático e emocional. Se o Palmeiras quiser seguir na competição, precisa de uma escalação mais ajustada e substituições mais eficientes — aconselhou o vidente.

Já o Botafogo teve revelada a carta da “Força”, que, conforme o especialista, representa resiliência, resistência e foco. A leitura apontou um time determinado, mesmo sem grande brilho individual.

— O Botafogo é um time determinado, que conhece suas limitações e sabe lidar com elas. A carta da Força fala de resistência. É um time que não vai mudar seu jeito de jogar, mesmo contra um adversário forte — explicou.

O tarô indicou também a carta “Seis de Copas”, associada a boas lembranças e inspiração emocional. Para o vidente, isso representa a capacidade do clube carioca de canalizar sua história e paixão para gerar oportunidades durante o jogo.

— Vejo o Botafogo se multiplicando em campo, criando possibilidades e abrindo espaços. O time deve dominar o Palmeiras em certos momentos, e principalmente dominar suas próprias dificuldades — interpretou.

A carta sorteada para o jogo como um todo foi a “Temperança”, que sugere paciência, equilíbrio e fluidez. O vidente disse que essa carta é um sinal de que o confronto exigirá inteligência emocional de ambas as equipes.

— É um jogo que pede paciência e leitura correta das circunstâncias. A Temperança sugere que quem souber esperar o momento certo terá vantagem — apontou.

Além da Temperança, também foi revelada a carta “Rainha de Ouros”, associada ao foco, à realização e ao pragmatismo. De acordo com o tarô, essa carta favorece quem estiver com os pés no chão.

— A Rainha de Ouros fala sobre ter objetivo e saber o que precisa ser feito. É uma carta de quem compreende a partida e joga com segurança. Ela favorece quem estiver mais centrado — destacou o especialista.

Vitor Roque divide bola com Jair no duelo entre Palmeiras e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Palmeiras x Botafogo: quem vence?

Na visão geral, o tarô apresentou melhores energias para o Botafogo. A combinação da carta da Força com o Seis de Copas sugere que o time alvinegro pode usar sua história, determinação e inteligência emocional para levar a melhor no confronto.

— O Botafogo está emocionalmente mais alinhado com a proposta do jogo. As cartas indicam que o time entende a competição e sabe o que precisa fazer — avaliou.

Ainda assim, o Palmeiras aparece com chances, caso consiga ajustar sua escalação e compreender melhor a partida.

— Vejo dedicação e mobilização por parte do Palmeiras. Mas o time precisa ter uma leitura de jogo mais apurada, tomar melhores decisões e controlar o desgaste físico. A partida será decidida por quem souber fazer isso melhor — concluiu o vidente.