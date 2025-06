As participações do Cruzeiro na Copa Intercontinental ajudaram a expandir sua marca e prestígio internacional.

Apesar de ser vice-campeão em ambas as edições, as campanhas reforçaram a imagem do Cruzeiro no cenário global.

O Cruzeiro Esporte Clube é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, com tradição nacional e crescente presença internacional.

O Cruzeiro Esporte Clube, com sede em Belo Horizonte, é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, com extensa tradição nacional e crescente presença internacional. Na segunda metade do século XX, o clube conquistou a América e ganhou projeção global, culminando em convites para disputar o Mundial Interclubes, precursor do atual Mundial de Clubes da FIFA. O Lance! responde quantos mundiais o Cruzeiro disputou.

Quantos Mundiais o Cruzeiro disputou?

A conquista da Copa Libertadores em 1976 colocou o Cruzeiro na frente do campeão europeu do ano anterior em uma das competições mais prestigiadas da época: a Copa Intercontinental. Isso garantiu sua primeira disputa mundial. Sobreviveu no cenário nacional e voltou a disputar o torneio em 1997..

Essas duas edições, ambas eliminatórias em jogo único ou ida e volta, marcaram a participação do Cruzeiro em finais mundiais. Apesar de ter chegado à decisão em ambas, o clube não conquistou o título, ficando como vice-campeão.

Mesmo sem um troféu internacional no currículo, as campanhas são motivo de orgulho e respeito, pois colocaram o nome do Cruzeiro em evidência global e consolidaram sua história no futebol mundial.

Primeira participação: Copa Intercontinental de 1976

Após vencer a Libertadores de 1976, o Cruzeiro enfrentou o Bayern de Munique, campeão da Europa, no formato tradicional de ida e volta. A partida de ida, disputada em Munique sob neve, terminou com derrota por 2 a 0 para o time alemão. O duelo de volta, no Mineirão, acabou em empate por 0 a 0, garantindo o título ao Bayern pelo placar agregado.

continua após a publicidade

Foi uma experiência pioneira e histórica. O clube mineiro entrou para livros de futebol por disputar pela primeira vez a final de um “Mundial de Clubes” e provar que podia enfrentar os gigantes europeus em igualdade técnica e emocional.

Segunda participação: Copa Intercontinental de 1997

Em 1997, após vencer novamente a Libertadores, o Cruzeiro formou um time especialmente montado — apelidado “time de aluguel” — para disputar o Mundial de Clubes. Enfrentou o Borussia Dortmund, campeão europeu, na final realizada em Tóquio. O jogo foi equilibrado, mas o clube alemão venceu por 2 a 0, conquistando a taça sem contestação.

Apesar da derrota, a campanha reforçou a imagem do Cruzeiro como adversário respeitado em cenários globais, já que formar uma equipe competitiva em curto prazo não diminuiu o mérito do clube em alcançar outra final intercontinental.

Total de participações do Cruzeiro em Mundiais

O Cruzeiro disputou duas edições da Copa Intercontinental – 1976 e 1997. Embora não tenha conquistado o título, esteve entre os quatro melhores clubes do mundo em ambas ocasiões e representou com destaque o futebol brasileiro.

Essas atuações refletem não apenas honra e prestígio internacional, mas também foram responsáveis pela expansão da marca Cruzeiro no exterior, tornando-se uma referência em disputas globais.