Número 1 do tênis? Quem lidera o ranking da ATP

O ranking ATP é atualizado semanalmente e reflete o desempenho dos melhores jogadores do mundo de tênis nos torneios oficiais. Em 6 de janeiro de 2025, o italiano Jannik Sinner ocupa o topo como número 1 do tênis, com uma impressionante pontuação de 11.830 pontos, consolidando sua posição no esporte.

Ranking ATP (atualizado em 6 de janeiro de 2025)

Jannik Sinner (ITA) – 11.830 pontos Alexander Zverev (GER) – 7.635 pontos Carlos Alcaraz (ESP) – 7.010 pontos Taylor Fritz (USA) – 5.350 pontos Daniil Medvedev (RUS) – 5.030 pontos Casper Ruud (NOR) – 4.210 pontos Novak Djokovic (SRB) – 3.900 pontos Alex de Minaur (AUS) – 3.535 pontos Andrey Rublev (RUS) – 3.520 pontos Grigor Dimitrov (BUL) – 3.200 pontos

O jovem Jannik Sinner continua a surpreender o circuito com sua consistência e conquistas importantes. Sua posição como número 1 no ranking é resultado de campanhas vitoriosas ao longo de 2024, incluindo títulos de Grand Slams e torneios Masters 1000. A diferença de pontos entre ele e o segundo colocado, Alexander Zverev, mostra o domínio do italiano na temporada.

Ascensão de novos talentos no ranking

Sinner não é o único a chamar a atenção. Jogadores como Carlos Alcaraz (3º), Taylor Fritz (4º) e Casper Ruud (6º) continuam a desempenhar papéis importantes no circuito, consolidando suas posições entre os melhores. No entanto, o ranking também reflete algumas quedas, como a de Novak Djokovic, que atualmente ocupa o 7º lugar, sua menor posição em anos.

Outros destaques no top 20

Alex de Minaur (8º): Subiu uma posição após ótimos resultados em torneios recentes. Andrey Rublev (9º): Caiu para o nono lugar, mas segue competitivo. Arthur Fils (20º): O jovem francês é um dos destaques emergentes, consolidando-se entre os melhores.

Curiosidades sobre o ranking ATP

Jannik Sinner é o primeiro italiano a alcançar a posição de número 1 do tênis no ranking ATP.

Novak Djokovic, que já liderou o ranking por mais de 380 semanas na carreira, caiu para o 7º lugar devido a resultados inconsistentes.

Grigor Dimitrov retorna ao top 10 após temporadas oscilantes, mostrando sua resiliência no circuito.

O ranking atual reflete uma mistura de veteranos consagrados e jovens talentos, tornando a temporada de 2025 uma das mais emocionantes dos últimos anos.