Nico Hülkenberg na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Nico Hülkenberg é um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1, com uma trajetória marcada por consistência e talento. Embora nunca tenha conquistado um pódio na categoria, seu desempenho o manteve no grid por diversas temporadas, sendo reconhecido como um dos pilotos mais habilidosos de sua geração. Em 2025, ele retorna à Sauber, equipe que está em transição para se tornar a Audi a partir de 2026. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Nico Hülkenberg na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Nascido em 19 de agosto de 1987, em Emmerich am Rhein, na Alemanha, Nicolas Hülkenberg iniciou sua carreira no kart aos 10 anos e rapidamente se destacou no automobilismo. Com vitórias expressivas nas categorias de base, ele conquistou títulos na Fórmula BMW ADAC (2005), A1 Grand Prix (2006-07) e F3 Euro Series (2008). Em 2009, venceu o campeonato da GP2 Series em sua temporada de estreia, um feito notável que apenas poucos pilotos conseguiram.

Carreira na Fórmula 1

Hülkenberg fez sua estreia na F1 em 2010 pela Williams, impressionando ao conquistar a pole position no GP do Brasil. Apesar do talento demonstrado, não manteve seu assento na equipe e passou a integrar a Force India como piloto reserva em 2011, retornando às corridas em tempo integral em 2012.

Ao longo dos anos, passou por equipes como Sauber, Renault, Haas e voltou a Force India (depois rebatizada como Racing Point e Aston Martin). Sua carreira teve altos e baixos, mas ele sempre mostrou consistência, sendo um piloto confiável e regular. Em 2015, participou das 24 Horas de Le Mans com a Porsche e venceu a prova em sua primeira tentativa, um feito raro para um piloto de F1 ativo.

Em 2023, Hülkenberg retornou à F1 como piloto titular da Haas, mostrando bom desempenho em classificação, mas enfrentando dificuldades com a degradação dos pneus nos domingos. Em 2025, assinou com a Sauber, se preparando para a transição da equipe para a Audi.

Números de Nico Hülkenberg na Fórmula 1

Até o final da temporada 2024, Nico Hülkenberg acumulava:

GPs disputados: 230 Pole positions: 1 Melhor resultado em corrida: 4º lugar Voltas mais rápidas: 2 Pontos na carreira: 571

Embora nunca tenha conquistado um pódio, Nico Hülkenberg é respeitado como um dos pilotos mais rápidos e técnicos da F1 moderna.

Curiosidades