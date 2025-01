Neymar x Dorival: relembre a polêmica entre os dois no Santos

O desentendimento entre Neymar x Dorival Júnior aconteceu em 2010, durante a passagem do treinador pelo Santos Futebol Clube. O jovem Neymar, então com 18 anos, já era uma das maiores promessas do futebol brasileiro e vinha se destacando com grandes atuações e gols decisivos. O Lance! te relembra da confusão entre Neymar x Dorival Júnior.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por outro lado, Dorival Júnior era o técnico responsável por liderar um Santos talentoso, que contava também com Paulo Henrique Ganso, Robinho e André. Com um estilo disciplinador, o treinador tentava manter o controle sobre a equipe e, ao mesmo tempo, potencializar o talento dos jovens jogadores.

No entanto, a relação entre Neymar e Dorival Júnior se deteriorou rapidamente após um episódio polêmico em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2010.

continua após a publicidade

O jogo contra o Atlético-GO e Neymar x Dorival

O estopim da polêmica ocorreu no jogo entre Santos e Atlético-GO, no dia 15 de setembro de 2010, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Santos vencia a partida por 4 a 2, e o time teve um pênalti a favor nos minutos finais do segundo tempo.

Neymar, que já era a grande estrela do time, queria cobrar a penalidade. No entanto, o técnico Dorival Júnior ordenou que o batedor oficial, Marcel, fizesse a cobrança. A decisão irritou Neymar, que demonstrou insatisfação em campo e reclamou abertamente com o treinador.

continua após a publicidade

A situação piorou quando, ao final da partida, Neymar insultou Dorival Júnior e a comissão técnica no vestiário. O jovem atacante chegou a chamar o técnico de "burro" e "medroso", além de bater boca com alguns companheiros de equipe que tentavam acalmá-lo.

O episódio repercutiu amplamente na mídia esportiva e gerou um grande dilema para a diretoria do Santos.

A decisão de Dorival e a demissão inesperada

Após o ocorrido, Dorival Júnior decidiu tomar uma medida disciplinar contra Neymar. O treinador queria afastar o atacante por duas partidas, como forma de punição pela atitude desrespeitosa. No entanto, a diretoria santista, que via Neymar como um ativo valioso, hesitou em aplicar a punição.

Dorival insistiu que Neymar deveria cumprir a suspensão, o que gerou um impasse entre o treinador e a cúpula do Santos. Diante da postura firme de Dorival Júnior, a diretoria decidiu demitir o técnico no dia 21 de setembro de 2010, surpreendendo a todos.

A decisão gerou forte repercussão no meio esportivo. Enquanto alguns criticavam Neymar por sua postura arrogante e falta de respeito com a comissão técnica, outros defendiam que a diretoria fez o certo ao preservar seu maior talento.

O impacto da polêmica na carreira de Neymar e Dorival Júnior

A demissão de Dorival Júnior não afetou o desempenho de Neymar dentro de campo. Poucos meses depois, ele foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil de 2010 e, no ano seguinte, brilhou na campanha do tricampeonato da Libertadores do Santos, sendo eleito o melhor jogador do torneio.

Já Dorival Júnior seguiu sua carreira em outros clubes do futebol brasileiro, mas sua saída do Santos gerou um certo desgaste em sua imagem na época. O técnico passou por equipes como Atlético-MG, Internacional, Vasco e Flamengo, até retornar ao Santos em 2015, onde voltou a trabalhar com Neymar, mas sem a mesma projeção de sua primeira passagem.

Como está a relação entre Neymar e Dorival Júnior hoje?

Com o passar dos anos, Neymar e Dorival Júnior superaram o episódio de 2010 e mantêm uma relação amigável. O próprio treinador já declarou em entrevistas que não guarda mágoas do atacante e que entende que tudo aconteceu devido à imaturidade do jogador na época.

A prova da reconciliação veio recentemente, com a escolha de Dorival Júnior como o novo técnico da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Segundo apuração do UOL, o treinador pretende contar com Neymar no projeto da seleção, mesmo com a lesão que o atacante sofreu recentemente.

Isso demonstra que o desentendimento ficou no passado e que ambos estão dispostos a trabalhar juntos novamente, agora em um contexto totalmente diferente, com Neymar como um dos jogadores mais experientes do elenco brasileiro.