03/11/2024

A torcida do Flamengo é famosa por seu poder vocal e pela forma única como apoia o time, transformando os estádios em verdadeiros caldeirões. As canções de arquibancada do Flamengo não só inspiram o time, mas também intimidam adversários e demonstram a grandeza do clube. Vamos explorar cinco das músicas mais famosas cantadas pela torcida do Flamengo, que representam bem a alma rubro-negra.

“Ô meu Mengão, eu gosto de você”

Contexto: "Ô meu Mengão, eu gosto de você" é uma das canções mais icônicas da torcida rubro-negra. Com um ritmo simples e repetitivo, essa música se tornou um cântico de união, entoado principalmente nos momentos antes do jogo e nos minutos iniciais. É uma celebração pura do amor dos torcedores pelo Flamengo, uma declaração que une todos em uma só voz. Em grandes decisões, o som dessa música é ensurdecedor, marcando o início de cada confronto com uma força incrível.

Letra completa da música do Flamengo:

Ô, meu Mengão,

Eu gosto de você!

Quero cantar ao mundo inteiro,

A alegria de ser rubro-negro.

Conte comigo, Mengão,

Acima de tudo, rubro-negro.

Conte comigo, Mengão,

Acima de tudo, rubro-negro.

“Em dezembro de 81”

Esse cântico revive o título mundial conquistado pelo Flamengo em 1981, um dos momentos mais gloriosos da história do clube, quando derrotou o Liverpool. A música é um hino de glória e exaltação, trazendo um sentimento de orgulho e superioridade. Os torcedores cantam com paixão essa vitória histórica, reafirmando a grandeza do Flamengo e mostrando aos adversários o peso das conquistas rubro-negras.

Letra completa da música do Flamengo:

Em dezembro de 81,

Botou os ingleses na roda,

3 a 0 no Liverpool,

Ficou marcado na história.

E no Rio não tem outro igual,

Só o Flamengo é campeão mundial!

E agora, seu povo,

Pede o mundo de novo.

“Acima de tudo rubro-negro”

Essa canção reflete o compromisso incondicional dos torcedores com o Flamengo. Independentemente dos resultados ou das dificuldades, os rubro-negros permanecem firmes ao lado do time. "Acima de tudo rubro-negro" é cantada com emoção, representando o orgulho de torcer pelo Flamengo e o compromisso de estar junto ao clube até o final. É uma música de fidelidade e devoção, que transforma qualquer momento em uma celebração do amor rubro-negro.

Letra completa da música do Flamengo:

Acima de tudo, rubro-negro

Amor maior, não tem igual

Eu juro que no pior momento

Vou te apoiar até o final

Dá-lhe, dá-lhe, Flamengo

Dá-lhe, dá-lhe, Flamengo

Sou Flamengo com muito orgulho

E com muito amor

No maraca eu vou torcer

Arco-íris vai tremer

E o mundial vocês nunca vão ter

“Eu sempre te amarei"

Essa canção é um verdadeiro juramento dos torcedores ao clube. A frase "eu sempre te amarei" traduz o quanto o Flamengo é essencial para a vida de cada rubro-negro. É uma música que fala sobre a importância e a presença insubstituível do Flamengo na vida de seus torcedores, e é sempre cantada nos momentos mais intensos dos jogos, quando a torcida quer mostrar que, para eles, o Flamengo é tudo.

Letra completa da música do Flamengo:

Eu sempre te amarei

Onde estiver, estarei

Oh, meu mengo

Tu és time de tradição

Raça, Amor e Paixão

Oh, meu mengo

“Vamos Flamengo”

Uma das músicas mais animadas e constantes nas arquibancadas, “Vamos Flamengo” é uma chamada para que o time se supere e conquiste mais vitórias. Cantada em ritmo acelerado, essa canção inspira o time a lutar até o fim, refletindo a expectativa dos torcedores por uma atuação de garra. É uma música que motiva os jogadores e fortalece o ambiente no estádio, tornando-o hostil para os adversários e acolhedor para o elenco.

Letra completa da música do Flamengo:

Vamos, Flamengo

Vamos ser campeões

Vamos, Flamengo

Minha maior paixão

Vamos, Flamengo

E essa taça vamos conquistar