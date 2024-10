Confira as estatísticas do clássico entre Milan e Juventus (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro

Duas das maiores equipes da Itália, o clássico de Milan e Juventus é um dos mais históricos do futebol italiano e internacional. Ambos os clubes já possuíram verdadeiros esquadrões desde os tempos de sua fundação, com grandes ídolos sendo formados, com até mesmo uma final de Champions sendo decidida entre as equipes. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Milan e Juventus? O Lance! te conta.

Milan e Juventus protagonizam um dos maiores clássicos do mundo; confira as estatísticas do confronto (Foto: Karim Jaafar)

Quem mais venceu na história do clássico entre Milan e Juventus?

O clássico entre Milan e Juventus é o segundo mais antigo de toda a Itália, ficando atrás somente do Derby D'Italia, que é protagonizado justamente pela Juventus, e pela Inter de Milão, o outro grande clube da cidade de Milão. A maior goleada da história do clássico foi responsável pelos Rossoneri, que venceram a Velha Senhora pelo placar de 8 a 1.

Desde o primeiro embate entre as equipes, Milan e Juventus se enfrentaram na história em 304 oportunidades, com uma leve vantagem do time de Turim sobre o rival de Milão. A Juve tem um total de 114 vitórias, contra 101 dos Rossoneri. Além disso, 89 empates também aconteceram no confronto. No total, o clássico também rendeu quase 850 gols.

Veja os títulos que as equipes já conquistaram ao longo da história (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Confira os títulos dos clubes italianos

No geral, a Juventus tem uma larga vantagem sobre seu rival quando o quesito são títulos conquistados. Com 70 troféus, a Velha Senhora é a maior vencedora nacional, com 36 títulos do Campeonato Italiano, além de 14 Copas da Itália e mais nove Supercopas Italianas. Pela Europa, o time de Turim também já conquistou a Champions em duas oportunidades e a Europa League três vezes.

Já o Milan possui mais de 20 títulos a menos do que seu rival, com 49 no total. Mesmo com inferioridade nesse quesito, a equipe de Milão é a maior vencedora europeia da Itália, com sete Champions Leagues conquistadas. Em âmbito nacional, o Milan conquistou 19 Campeonatos Italianos, cinco Copas da Itália e mais sete Supercopas da Itália.