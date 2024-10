Rossi agarrou pênalti batido por Ganso no primeiro tempo do Flamengo x Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 16:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu de 2 a 0 para o Fluminense, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão, mas está atrás "apenas" por nove pontos do líder Botafogo. Segundo votação no canal do WhatsApp do Rubro-Negro, o resultado negativo não abalou as esperanças da torcida na reviravolta do clube para conquistar o nono título brasileiro.

Na enquete, o Lance! questionou se ainda há chances do Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, o que foi bem recebido pelos torcedores. Com mais de mil votos, cerca de 59,6% dos torcedores ainda acreditam na capacidade do Rubro-Negro de avançar na tabela e vencer o torneio. Já sem esperanças, os outros 40,3% dos rubro-negros entendem que a derrota encerrou a oportunidade do clube da Gávea.

Antes da derrota no clássico, o Flamengo vinha de três vitórias consecutivas na competição, além de ter se estabelecido dentro do G4. Após a 30ª rodada, no entanto, o São Paulo venceu o Vasco e está a apenas um ponto do Rubro-Negro na tabela.

Até o momento, o time de Filipe Luís está, com 51 pontos, em quarto lugar na tabela, logo atrás do Fortaleza, com 56 pontos. Na disputa, o Flamengo tem um jogo a menos, contra o Internacional, devido as chuvas que ocorreram no sul no meio no ano.