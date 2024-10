Confira as estatísticas de Real Madrid e Atlético de Madrid (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro

Atlético de Madrid e Real Madrid fazer um dos maiores clássicos do futebol espanhol. A rivalidade entre os clubes ficou ainda mais acirrada na história recente, com o Atleti se tornando uma equipe mais competitiva para competir pelas taças da Espanha. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid? O Lance! te conta.

Veja quem mais venceu no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do clássico entre Atlético Madrid e Real Madrid?

O primeiro confronto entre as equipes, que ficou conhecido como Derbi de Madrid, pelo fato de ambos os clubes serem sediados na capital espanhola, aconteceu em 1905, no clássico em que terminou no empate em 1 a 1.

Desde esse primeiro embate entre as equipes, o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid voltariam a se enfrentar em mais 298 oportunidades, sendo em 175 pela LaLiga, 44 pela Copa do Rei, quatro pela Copa da Liga Espanhola, quatro pela Supercopa da Espanha, nove vezes pela Champions League, uma vez pela Supercopa Europeia, cinco vezes pela Copa Regional e 57 vezes pela Copa Regional Centro.

Nestas 299 partidas do clássico entre as equipes, o clube merengue tem larga vantagem estatística sobre o seu rival. O maior campeão da Champions League da história possui 153 vitórias sobre o Atleti. Já o Atlético de Madrid tem 74 vitória. Os clubes ainda empataram em 72 oportunidades.

Na temporada 2013-14, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid na final da Champions League (Foto: AFP / FRANCK FIFE)

As finais dos confrontos entre os clubes

Além de toda a rivalidade história entre os clubes, o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid já protagonizou 10 finais ao longo dos anos, sendo elas: cinco pela Copa do Rei, uma pela Copa da Liga Espanhola, uma pela Supercopa da Espanha, duas pela Liga dos Campeões e uma Supercopa Europeia.

Mesmo com os Merengues terem uma baita vantagem no número de vitórias sobre os Colchoneros, é o Atleti que possui mais vitórias em finais. Das 10, o clube venceu seis delas. Quatro dessas seis aconteceram pela Copa do Rei, nos anos de 1960, 1961, 1992 e 2013. Além disso, o Atlético de Madrid venceu a Supercopa da Espanha em 2014 e a Supercopa Europeia em 2018.

Já o Real Madrid venceu seus quatro títulos sobre o seu rival em 1985, pela Copa da Liga Espanhola, em 1975, pela Copa do Rei e nas temporadas 2013-14 e 2016-17, quando os Merengues venceram a Champions League. Vale ressaltar que a final da temporada 2013-14 foi a primeira da história da competição da UEFA a receber um confronto de times da mesma cidade.