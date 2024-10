Rizek sugere comparação de Depay com Neto e Marcelinho Carioca após gol de falta (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

O jornalista André Rizek sugeriu a comparação de Depay com os ex-jogadores Neto e Marcelinho Carioca. A iniciativa do comunicador aconteceu através das redes sociais, após o holandês marcar um golaço de falta na vitória do Corinthians sob o Athletico-PR por 5 a 2, na última quinta-feira (17), na Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro.

Em um post no X, antigo Twitter, Rizek pediu para que os internautas definissem a semelhança da cobrança de falta de Depay com os ídolos do clube alvinegro: "Para vocês, o gol do Memphis foi mais à la Neto ou Marcelinho?".

O questionamento proposto pelo comentarista gerou debate nas redes. O nome de Craque Neto foi o mais citado na comparação. Contudo, alguns internautas criticaram a comparação entre os atletas, uma conta chegou a afirmar: "Foi à la Memphis".

Vale lembrar, que Neto e Marcelinho Carioca tem os nomes eternizados na história do Corinthians. Ambos os atletas construíram uma carreira vitoriosa no clube paulista e se destacaram em campo através de belos gols de faltas.

Vitória importante

Em campo, Depay foi decisivo para a vitória do Corinthians contra o Athletico-PR. O gol de falta do atacante aconteceu em um momento crucial do confronto, no segundo tempo, quando o placar estava empatado por 2 a 2. Após o tento, a equipe do técnico Ramón Díaz teve domínio da partida e venceu por 5 a 2.

Com o resultado, a equipe paulista somou 32 pontos na tabela de classificação e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. Agora, a equipe paulista volta a focar na disputa do título da Copa do Brasil. O alvinegro entra em campo neste domingo (20) para enfrentar o Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.