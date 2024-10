Confira as estatísticas do clássico entre Manchester City e Manchester United (Foto: Paul Ellis/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 15:02 • Rio de Janeiro

Manchester United e Manchester City realizam o grande duelo da cidade de Manchester no futebol inglês. O confronto ganhou grande notoriedade após a compra do City pelo grupo do dono Mansour bin Zayed Al Nahyan, dando toques de rivalidade que não existia no duelo. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester United e Manchester City? O Lance! te conta.

Manchester City e Manchester United protagonizam o clássico apelidado de "Dérbi de Manchester" (Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester United e City?

O Dérbi de Manchester acontece no futebol inglês desde o ano de 1881, quando as equipes se enfrentaram, ainda sem possuírem os nomes que tem hoje em dia. Na ocasião, o Newton Heath (Manchester United) bateu o West Gorton (Manchester City), pelo placar de 3 a 0.

Ao longo da história, 194 partidas foram feitas pelo clássico entre Manchester City e Manchester United. Destes quase 200 jogos, os Red Devils tem vantagem sobre os Citizens. O clube vermelho tem 79 vitórias, contra 61 de seu rival, mesmo com o grande sucesso recente do clube comprado pelo sheik Mansour. Além disso, outros 54 empates aconteceram.

Veja os títulos mais importantes das equipes inglesas (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

Ao todo, as equipes possuem 106 títulos, se combinarmos ambas as salas de troféus. Mas é o Manchester United que possui larga vantagem neste aspecto sobre o rival. Com 67 títulos, quase 30 a mais do que o City, as mais relevantes condecorações do clube são 20 taças do Campeonato Inglês, sendo o maior campeão nacional, 13 Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa, 21 Supercopas da Inglaterra e mais três Champions Leagues. O clube também ganhou a tríplice coroa no ano de 1999.

Já o Manchester City possui 39 títulos no total. Os mais importantes ficam com 10 Campeonatos Ingleses, sete Copas da Inglaterra, oito Copas da Liga Inglesa, sete Supercopas da Inglaterra e uma Champions League. O clube ainda ganhou a tríplice coroa na temporada 2022/23.