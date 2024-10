Braithwaite fala sobre disputa com Diego Costa no Grêmio: ‘escolha do treinador’

Braithwaite é titular incontestável de Renato Gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Publicada em 24/10/2024 - 10:54 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio tem dois grandes nomes para comandar o ataque: Martin Braithwaite e Diego Costa. Entretanto, pelo esquema de Renato Gaúcho, apenas um inicia entre os titulares. O assunto foi comentado pelo dinamarquês em entrevista a um jornal local.

Antes da chegada de Braithwaite, Diego Costa era quem comandava o ataque Tricolor. Agora, vem entrando no segundo tempo, como uma alternativa ao recém chegado. Sobre a disputa de posição, o dinamarquês exaltou o companheiro e disse que a escolha é de Renato.

- Não penso muito sobre isso. Diego Costa é um jogador fantástico, e conversamos muito bem. Jogamos com apenas um atacante, então um de nós tem que ficar no banco, e é uma escolha do treinador. Trata-se de desempenho, e eu também tenho que fazer o meu. - disse Braithwaite.

Braithwaite está prestes a completar três meses no Grêmio. Titular incontestável de Renato Gaúcho, o centroavante tem 12 jogos com a camisa Tricolor, com cinco gols marcados e uma assistência concedida. Já Diego Costa tem 21 partidas, oito gols e quatro assistências desde sua chegada.