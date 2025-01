Supercopa do Brasil 2025: quem joga, horário, local e vencedores

A Supercopa do Brasil 2025 reunirá dois gigantes do futebol carioca em um clássico que promete entrar para a história. Flamengo e Botafogo se enfrentam em Belém, no Estádio Mangueirão, na primeira grande decisão do futebol nacional no ano.

O Flamengo garantiu sua vaga ao conquistar a Copa do Brasil 2024, superando o Atlético-MG na grande final. O Rubro-Negro chega como o time com mais títulos na história da Supercopa do Brasil, já tendo levantado a taça em 2020 e 2021. Caso vença novamente, será o terceiro título da equipe, o que consolidaria ainda mais sua hegemonia na competição.

Do outro lado, o Botafogo, campeão do Campeonato Brasileiro 2024, chega à sua primeira participação na Supercopa. O time de General Severiano sagrou-se tricampeão nacional ao liderar a competição de forma incontestável. A conquista da Supercopa seria o primeiro título do Botafogo no torneio e mais um marco para a rica história do clube.

Quando e onde será a Supercopa do Brasil 2025?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que a Supercopa do Brasil 2025 será realizada no dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. O Mangueirão, que passou por reformas recentes, é conhecido por sua moderna estrutura e capacidade para grandes eventos esportivos.

Ainda que o horário da partida não tenha sido oficialmente divulgado, a expectativa é de que o jogo aconteça no período da tarde ou início da noite, garantindo a melhor experiência possível para os torcedores presentes e para quem acompanhará a transmissão pela TV e internet.

Quem é o maior campeão da Supercopa do Brasil?

Desde sua retomada em 2020, a Supercopa do Brasil tem sido marcada por grandes confrontos e alta competitividade. O Flamengo é o maior campeão do torneio, com títulos em 2020 e 2021.

Em 2020, o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR por 3 a 0, na estreia do novo formato da competição, realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No ano seguinte, em um confronto emocionante contra o Palmeiras, o Flamengo levou a melhor nos pênaltis após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Além do Flamengo, outros clubes já conquistaram o torneio:

Grêmio (1990): venceu o Vasco da Gama na primeira edição.

venceu o Vasco da Gama na primeira edição. Corinthians (1991): superou o Flamengo em jogo único.

superou o Flamengo em jogo único. Atlético-MG (2022): venceu o Flamengo nos pênaltis.

venceu o Flamengo nos pênaltis. Palmeiras (2023): derrotou o Flamengo em um jogo eletrizante.

derrotou o Flamengo em um jogo eletrizante. São Paulo (2024): bateu o Palmeiras para levantar o troféu.

Com dois títulos consecutivos e mais três finais disputadas, o Flamengo é o time com mais participações e conquistas na história da Supercopa.

História

A história da Supercopa do Brasil começa em 1990, quando a CBF organizou pela primeira vez um torneio que reunia o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil. A estreia foi entre Vasco e Grêmio, com vitória do time gaúcho no placar agregado. No ano seguinte, o torneio teve formato de jogo único, e o Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0.

Após essas duas edições, o torneio foi descontinuado por quase 30 anos. Somente em 2020, a competição foi retomada pela CBF, desta vez com partidas em campo neutro e sempre no início do ano. Desde então, a Supercopa se consolidou como um evento de abertura da temporada do futebol brasileiro, atraindo grande atenção de torcedores e da mídia esportiva.

Em 2024, a CBF rebatizou a competição como "Supercopa Rei" em homenagem a Pelé, o maior ícone do futebol mundial, que faleceu no final de 2022. A mudança de nome reflete o impacto e a importância histórica de Pelé para o futebol brasileiro e internacional.

Impacto da Supercopa

A Supercopa do Brasil 2025 terá um impacto significativo não apenas pelo confronto entre Flamengo e Botafogo, mas também pelo simbolismo de homenagear Pelé. Realizada no Estádio Mangueirão, a partida será a primeira grande final do futebol brasileiro no ano, atraindo olhares de torcedores de todo o país.

O jogo também servirá como uma prévia do Campeonato Carioca, aumentando a rivalidade entre as equipes cariocas. Para o Flamengo, será a chance de reafirmar sua força como maior campeão do torneio. Já o Botafogo tem a oportunidade de conquistar um título inédito e consolidar sua posição como uma das forças do futebol nacional em 2025.