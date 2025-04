Jogadores mais vitoriosos nos playoffs da NBA

Na NBA, alcançar a pós-temporada é sinal de excelência. Mas vencer nos playoffs é o que realmente separa os bons dos lendários. Ao longo das décadas, diversos jogadores se destacaram por acumular vitórias em jogos decisivos, ajudando suas equipes a avançar em séries eliminatórias e conquistar títulos. Em um formato onde cada jogo pode definir o destino de uma temporada, cada vitória conta — e muito. O Lance! apresenta os jogadores vitoriosos nos playoffs da NBA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O número de vitórias nos playoffs é um indicativo poderoso de longevidade, regularidade e impacto. Os nomes que lideram esse ranking fazem parte da elite do basquete mundial e colecionam anéis, troféus e momentos inesquecíveis. Esses jogadores estiveram presentes nas fases mais difíceis do campeonato ano após ano, muitas vezes sendo protagonistas em times que marcaram época.

Vale destacar que conquistar muitas vitórias nos playoffs não depende apenas do talento individual. Também exige estar inserido em sistemas vencedores, com técnicos competentes, elencos bem montados e uma cultura organizacional sólida. Por isso, atletas que acumularam muitas vitórias costumam ser vistos também como líderes, referências e pilares das franquias por onde passaram.

continua após a publicidade

Confira a seguir os jogadores vitoriosos nos playoffs da NBA:

LeBron James – 183 vitórias em 287 jogos

O maior vencedor da história dos playoffs em termos absolutos. LeBron disputou mais de 280 partidas de pós-temporada desde sua estreia em 2006 e foi a 10 finais da NBA, vencendo quatro. Sua capacidade de elevar o nível nos momentos decisivos é uma de suas marcas registradas. Além dos títulos, LeBron também se destaca pelas estatísticas acumuladas: lidera a NBA em pontos de playoffs, está entre os líderes em assistências e minutos, e foi o motor de sucesso em três franquias diferentes.

Derek Fisher – 161 vitórias em 259 jogos de playoffs

Um dos jogadores mais subestimados da história quando se fala em impacto em playoffs. Fisher foi peça fundamental nas campanhas de cinco títulos dos Lakers ao lado de Kobe Bryant e também teve passagem importante pelo Oklahoma City Thunder. Sua experiência, precisão nos arremessos decisivos e liderança em quadra renderam-lhe um lugar entre os maiores vencedores da história da pós-temporada.

continua após a publicidade

Tim Duncan – 157 vitórias em 251 jogos

Símbolo da dinastia do San Antonio Spurs, Duncan foi sinônimo de regularidade e excelência. Com cinco títulos e presença constante nos playoffs por quase duas décadas, é um dos pilares do sucesso da franquia texana. Conhecido como “The Big Fundamental”, sua eficiência silenciosa e habilidade técnica fizeram dele um dos atletas mais respeitados da liga.

Robert Horry – 155 vitórias em 244 jogos de playoffs

Conhecido como “Big Shot Rob”, Horry é um dos maiores especialistas em playoffs. Conquistou sete títulos da NBA por três equipes diferentes (Rockets, Lakers e Spurs), sempre com papel decisivo nas horas mais importantes. Sua fama de jogador clutch foi construída com arremessos que definiram séries inteiras, mesmo sem ser a estrela dos times.

Kareem Abdul-Jabbar – 154 vitórias em 237 jogos

O lendário pivô acumulou vitórias tanto nos Bucks quanto nos Lakers, sendo peça essencial nas conquistas das duas franquias. Seu domínio nas décadas de 1970 e 1980 é refletido nos números impressionantes em pós-temporadas. Com o indefensável “sky hook”, Kareem se tornou referência de longevidade e eficácia no garrafão.