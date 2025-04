Técnicos mais vitoriosos nos playoffs da NBA

Os playoffs da NBA são o palco onde se constroem legados. E não são apenas os jogadores que entram para a história: os treinadores também desempenham um papel fundamental nas conquistas e campanhas memoráveis. Liderar uma equipe rumo à vitória em séries eliminatórias exige mais do que conhecimento tático — requer gestão de grupo, leitura de jogo e sangue frio em momentos decisivos. O Lance! lista os técnicos vitoriosos nos playoffs da NBA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo da história da liga, alguns técnicos se destacaram por acumularem números impressionantes de vitórias na pós-temporada, sendo responsáveis por dinastias lendárias e transformações históricas em suas franquias.

A seguir, confira os técnicos vitoriosos nos playoffs da NBA:

Phil Jackson – 229 vitórias em 333 jogos de playoffs

Considerado por muitos o maior técnico da história da NBA, Phil Jackson comandou o Chicago Bulls nas eras de Michael Jordan e o Los Angeles Lakers com Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Seus 11 títulos como treinador são recorde absoluto. Conhecido como “Zen Master”, Jackson era mestre em lidar com egos e em montar esquemas baseados no famoso triângulo ofensivo.

continua após a publicidade

Pat Riley – 171 vitórias em 282 jogos

Pat Riley é um ícone da NBA, com passagens marcantes por Los Angeles Lakers, New York Knicks e Miami Heat. Foi o arquiteto do “Showtime Lakers” dos anos 80 e depois reinventou sua carreira ao levar os Knicks às finais nos anos 90 e o Heat ao título em 2006. Um estrategista de mente aguçada e líder nato.

Gregg Popovich – 170 vitórias em 284 jogos de playoffs

Comandando o San Antonio Spurs desde os anos 90, Popovich é sinônimo de longevidade e eficiência. Ganhou cinco títulos com os Spurs e é respeitado por sua capacidade de desenvolver jogadores, adaptar sistemas e manter a excelência competitiva por décadas.

continua após a publicidade

Doc Rivers – 113 vitórias em 221 jogos

Doc Rivers é conhecido por seu título com o Boston Celtics em 2008, mas sua carreira vai além disso. Treinou também o Orlando Magic, Los Angeles Clippers e, mais recentemente, o Philadelphia 76ers. É respeitado por sua liderança e capacidade de manter equipes competitivas por várias temporadas.

Erik Spoelstra – 110 vitórias em 189 jogos de playoffs

Spoelstra é um exemplo de ascensão dentro de uma franquia. Começou no departamento de vídeo do Miami Heat e chegou a técnico principal, comandando a equipe nos títulos de 2012 e 2013 com LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Também levou o time às finais em 2020 e 2023, com elencos considerados abaixo do nível técnico dos rivais.