O Fluminense é um clube tradicional do Brasil, conhecido por suas invencibilidades.

O Fluminense é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e construiu sua história misturando pioneirismo, títulos e marcas que atravessaram décadas. Entre essas façanhas, as invencibilidades ocupam lugar especial: são sequências em que o Tricolor se mostrou praticamente imbatível contra rivais locais e nacionais. O Lance! apresenta as maiores invencibilidades da história do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde o início do século XX, quando ainda moldava sua identidade esportiva, o clube já mostrava força com séries invictas que surpreendiam adversários e consagravam a equipe como uma potência nascente do futebol carioca. Mais tarde, em épocas diferentes, voltaria a repetir o feito, alcançando números de respeito e se mantendo entre os clubes com mais registros históricos de invencibilidade no país.

Ao longo do tempo, essas marcas se tornaram não apenas estatísticas, mas também símbolos da tradição tricolor. Elas refletem a solidez de elencos competitivos e ajudam a construir a narrativa de um clube que sempre foi protagonista em momentos-chave do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Maiores invencibilidades da história do Fluminense

A primeira grande invencibilidade (1907–1909)

A primeira grande sequência invicta do Fluminense aconteceu entre 1907 e 1909, ainda nos primórdios do futebol organizado no Rio de Janeiro. Naquele período, o clube alcançou 27 jogos sem derrota, marca que permanece até hoje como a maior de sua história.

Era o tempo do amadorismo, mas o Fluminense já se destacava pela organização, pela estrutura de Laranjeiras e pela seriedade com que encarava o esporte. A série invicta foi essencial para afirmar o Tricolor como referência no futebol carioca, ajudando a consolidar rivalidades que marcam a história até os dias atuais.

continua após a publicidade

Outras marcas expressivas do Fluminense no século XX

Depois da série inaugural, o Fluminense voltou a registrar outras grandes invencibilidades ao longo de sua trajetória. Em 1959, por exemplo, a equipe somou 26 partidas sem perder, repetindo a sensação de estabilidade competitiva. Nos anos 1930, entre 1935 e 1936, o clube chegou a 22 jogos invictos, período em que também se consolidava como uma das principais forças do Rio.

Outro momento especial ocorreu em 1983, quando o Fluminense atingiu 23 partidas sem derrota. Era um time que combinava talento individual com espírito coletivo e que se tornava a base para a sequência de conquistas do início da década de 1980, incluindo títulos estaduais e a preparação para o tricampeonato carioca de 1983 a 1985.

Essas marcas provam que, em diferentes eras do futebol, o Tricolor sempre foi capaz de construir sequências longas e respeitadas.

Invencibilidades em clássicos e confrontos diretos

As invencibilidades do Fluminense também se destacam em clássicos regionais, o que dá ainda mais peso à história. Contra o Vasco, por exemplo, o Tricolor chegou a ficar 13 jogos sem perder entre 1969 e 1971, a maior série invicta de um clube da Série A em clássicos nacionais.

Esse tipo de sequência reforça a mística tricolor nos confrontos mais decisivos e aumenta a simbologia das invencibilidades: não se trata apenas de números, mas de hegemonia contra adversários históricos, algo que a torcida valoriza de forma especial.

Invencibilidades recentes

Ainda que as maiores marcas tenham ficado no passado, o Fluminense segue, de tempos em tempos, construindo séries relevantes de invencibilidade. No Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, já teve sequências acima de 10 partidas sem derrota em temporadas como 2010 e 2012, anos de títulos e campanhas fortes.

Essas séries recentes, mesmo que menores em comparação às históricas, mostram a capacidade do clube de se reinventar e de voltar a protagonizar boas campanhas em contextos modernos, mantendo viva a tradição tricolor de se manter competitivo em longos períodos.