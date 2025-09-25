Outros técnicos também contribuíram para a identidade do Fluminense, ajudando o clube a se manter competitivo.

Ele estabeleceu a maior sequência de jogos à frente do clube e deixou um legado nas décadas de 1940 e 1950.

Zezé Moreira é o técnico com mais jogos na história do Fluminense, com 482 partidas.

O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, construiu sua história com títulos, craques e técnicos que marcaram época. Ao longo de mais de um século, diferentes treinadores assumiram o banco de reservas tricolor, mas poucos conseguiram atingir marcas de longevidade e regularidade que se transformaram em recordes. O Lance apresenta o técnico com mais jogos na história do Fluminense.

Entre todos os que passaram pelas Laranjeiras, um nome se destaca: Zezé Moreira. Ele não apenas comandou o time em momentos importantes, como também estabeleceu a maior sequência de jogos de um treinador à frente do Fluminense. Sua trajetória se tornou referência para as gerações seguintes e um marco na memória dos torcedores.

Além dele, outros técnicos também acumularam passagens históricas, ajudando a construir a identidade tricolor e a manter o clube sempre competitivo em diferentes décadas.

Técnico com mais jogos na história do Fluminense

Zezé Moreira é o técnico com mais jogos na história do Fluminense. Ao todo, foram 482 partidas oficiais à frente do clube, número que o coloca como recordista absoluto. Ele esteve no comando do Tricolor em diferentes passagens, sendo protagonista em títulos e campanhas de destaque.

Reconhecido por sua organização tática e liderança, Zezé ajudou a consolidar o Fluminense como uma potência do futebol brasileiro nas décadas de 1940 e 1950, deixando um legado que permanece até hoje.

Outros nomes históricos no banco de reservas

O Fluminense também teve outros técnicos que marcaram época, mesmo sem atingir os números de Zezé Moreira:

Renato Gaúcho – terceiro técnico com mais jogos no comando do clube, somando mais de 250 partidas em três passagens distintas, incluindo títulos de Copa do Brasil e Carioca. Carlos Alberto Parreira – campeão brasileiro em 1984, ícone da Seleção Brasileira e importante na construção da identidade tricolor em grandes campanhas. Telê Santana – outro nome marcante, que fez história com estilo ofensivo e ajudou a valorizar as categorias de base.

Esses treinadores reforçam a tradição do clube em atrair técnicos de peso e consolidar trabalhos de longo prazo.

O peso da longevidade no Fluminense

A marca de Zezé Moreira é ainda mais impressionante se comparada com a realidade atual do futebol brasileiro, em que técnicos costumam ter passagens curtas. O recorde de 482 jogos mostra não apenas competência, mas também confiança da diretoria e da torcida em um trabalho sólido e duradouro.

Essa longevidade no banco de reservas ajuda a explicar por que o Fluminense, ao longo de sua história, conseguiu formar times memoráveis e escrever capítulos importantes no cenário nacional.