O Botafogo tem no seu DNA a tradição de revelar craques e de protagonizar capítulos marcantes do futebol nacional. Entre as páginas mais notáveis da história alvinegra estão as séries de invencibilidade, em que o Glorioso demonstrou regularidade e competitividade contra rivais de todos os calibres. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Botafogo.

O clube, que sempre teve ligação direta com grandes seleções brasileiras, também se destaca por ostentar o recorde absoluto de invencibilidade do futebol brasileiro. Nenhuma outra equipe conseguiu superar a longa sequência sem derrotas que o Botafogo construiu na segunda metade dos anos 1970.

Esses números não apenas reforçam a grandeza histórica do Botafogo, como também representam períodos de afirmação da identidade alvinegra. As invencibilidades atravessam diferentes gerações e ajudam a explicar por que o clube é chamado de “Glorioso”.

Maiores invencibilidades da história do Botafogo

O recorde absoluto: 52 jogos entre 1977 e 1978

Entre 1977 e 1978, o Botafogo viveu sua maior sequência invicta e cravou seu nome no livro dos recordes do futebol brasileiro. Foram 52 jogos sem perder, com 25 vitórias e 17 empates, marca que permanece como a maior já registrada no país.

A invencibilidade começou em meio às disputas do Campeonato Carioca e se estendeu por diversas competições, mostrando a força de um time que se mantinha competitivo diante de qualquer adversário. Ainda que não tenha resultado em títulos de expressão nacional, a marca se transformou em patrimônio histórico do clube.

O feito alvinegro é tão emblemático que, até hoje, é usado como referência em debates sobre invencibilidade no futebol brasileiro. O Botafogo não apenas foi protagonista, como também estabeleceu o limite mais alto já alcançado no país.

Outras grandes invencibilidades do Botafogo

Além da marca histórica de 52 partidas, o Botafogo já registrou outras longas séries sem derrotas. Em 1988 e 1989, por exemplo, o time acumulou 31 jogos invictos, mostrando solidez em uma fase de reconstrução. Já em 1967 e 1968, período em que revelou craques como Jairzinho e Roberto Miranda, alcançou 28 jogos sem perder, reflexo de um time competitivo que rivalizava com qualquer adversário do Brasil.

Em outras ocasiões, o clube também chegou a 19 e 20 jogos invictos em torneios nacionais, consolidando sua imagem de time difícil de ser batido. Essas séries menores, embora ofuscadas pelo recorde absoluto, compõem a tradição botafoguense em colecionar invencibilidades relevantes.

Invencibilidades em clássicos

As marcas alvinegras também aparecem com destaque em clássicos. Contra o Flamengo, por exemplo, o Botafogo chegou a emendar nove jogos sem derrota, série lembrada pela torcida como prova de equilíbrio na maior rivalidade do Rio.

Essas invencibilidades em confrontos diretos dão ainda mais peso à história do clube, já que simbolizam momentos de afirmação diante de adversários históricos. No cenário carioca, onde a rivalidade é intensa, ficar vários jogos sem perder contra os principais rivais representa muito mais do que apenas números: é uma questão de orgulho e identidade.

A tradição das longas séries do Botafogo

Somando o recorde absoluto de 52 jogos, as sequências de 31, 28 e até 20 partidas, o Botafogo construiu uma reputação de clube que sabe ser consistente. Essas invencibilidades não são apenas estatísticas, mas capítulos que reforçam a aura de Glorioso. Em meio a altos e baixos de sua história, o Botafogo sempre teve momentos de estabilidade impressionante, mostrando sua força ao longo de décadas.