Ele ajudou a consolidar a identidade ofensiva e competitiva do Bahia no cenário nacional.

Sua longa passagem no clube simboliza confiança e respeito da diretoria e torcedores.

Evaristo de Macedo é o técnico com mais jogos na história do Bahia, com cerca de 385 partidas.

O Bahia é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, dono de uma história marcada por títulos nacionais e uma torcida apaixonada. Sua trajetória também foi construída por técnicos que ajudaram a consolidar o Tricolor como protagonista no cenário esportivo do país. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde os primeiros anos de profissionalismo até a era moderna, o banco de reservas do Bahia foi ocupado por treinadores que deixaram marcas importantes. Alguns conquistaram títulos, outros firmaram longas passagens, criando vínculos que permanecem vivos na memória da torcida.

Entre todos, o nome de Evaristo de Macedo ocupa o posto mais alto. O ex-jogador e treinador é o recordista de jogos no comando do clube, com quase 400 partidas, e sua ligação com o Bahia o transformou em uma figura lendária.

continua após a publicidade

Mas a galeria de treinadores tricolores não se resume a Evaristo. Outros nomes também escreveram capítulos importantes, reforçando a tradição do clube e sua representatividade no futebol nordestino e brasileiro.

Técnico com mais jogos na história do Bahia

Evaristo de Macedo é o técnico com mais partidas na história do Bahia, com cerca de 385 jogos no comando da equipe. Ele esteve presente em diferentes momentos da trajetória tricolor, deixando sua marca como líder e estrategista.

continua após a publicidade

Com sua experiência, ajudou o Bahia a se consolidar no cenário nacional, valorizando a identidade ofensiva e competitiva que caracteriza o clube. Sua longevidade simboliza a confiança e o respeito conquistados junto à diretoria e aos torcedores.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Evaristo, o Bahia contou com outros técnicos que marcaram época:

Cláudio Barbosa (Barbosinha) – com várias passagens, ajudou o clube em diferentes contextos competitivos. Renê Simões – conhecido por seu trabalho formador, teve papel importante em momentos de reconstrução do clube. Guto Ferreira – recente, foi campeão da Copa do Nordeste em 2017, fortalecendo a tradição tricolor.

O peso da longevidade no Bahia

A marca de cerca de 385 jogos de Evaristo de Macedo mostra como a continuidade e a confiança podem moldar a história de um clube. Em um futebol marcado por rápidas mudanças, manter um treinador por tantas partidas é um feito que merece destaque.

O Bahia, com sua tradição e paixão, valoriza os profissionais que ajudaram a construir sua identidade. Evaristo é o maior exemplo dessa ligação, representando não apenas números, mas também a alma do Tricolor de Aço.