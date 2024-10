Jovens vencedores na Fórmula 1: conheça os cinco mais

Max Verstappen está entre os mais jovens vencedores da Fórmula 1. (Foto: Duda Bairros/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 14:02 • São Paulo

Ao longo da história da Fórmula 1, a categoria foi palco de grandes talentos que se destacaram desde muito cedo. Os jovens vencedores na F1 são aqueles que, mesmo com pouca idade e experiência, conseguiram conquistar vitórias importantes e surpreender o mundo do automobilismo. Esses pilotos mostraram que a habilidade, o talento e a determinação não têm idade, se consolidando como promessas e, em muitos casos, lendas do esporte.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os jovens vencedores na F1 tiveram suas carreiras impulsionadas por essas conquistas iniciais, muitas vezes se tornando grandes campeões mundiais. Neste artigo, você vai conhecer os cinco principais jovens que alcançaram vitórias históricas na categoria, marcando seus nomes na história do automobilismo.

Jovens vencedores da F1

1. Max Verstappen (Holanda)

Max Verstappen é o nome mais famoso entre os jovens vencedores na Fórmula 1. Em 2016, com apenas 18 anos e 228 dias, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1, no Grande Prêmio da Espanha. Sua vitória pela equipe Red Bull surpreendeu a todos, especialmente por ter acontecido logo após sua promoção da Toro Rosso para a equipe principal.

Verstappen demonstrou uma maturidade incomum para sua idade e, desde então, se estabeleceu como um dos principais pilotos do grid. Sua carreira continuou a crescer, culminando com a conquista de títulos mundiais e a criação de uma legião de fãs.

2. Sebastian Vettel (Alemanha)

Outro grande nome entre os jovens vencedores na Fórmula 1 é Sebastian Vettel. Em 2008, aos 21 anos e 74 dias, Vettel venceu o Grande Prêmio da Itália pela equipe Toro Rosso, uma vitória que marcou o início de sua trajetória de sucesso na Fórmula 1. O alemão se destacou por sua pilotagem impecável em condições de chuva e se tornou o mais jovem vencedor da época.

Aquela vitória foi um prenúncio do que estava por vir, já que Vettel se tornaria tetracampeão mundial entre 2010 e 2013, consolidando-se como uma lenda do esporte e um dos pilotos mais bem-sucedidos da história.

3. Fernando Alonso (Espanha)

Em 2003, Fernando Alonso, então com 22 anos e 26 dias, tornou-se o piloto mais jovem a vencer uma corrida de Fórmula 1 até aquele momento, no Grande Prêmio da Hungria. Esse feito garantiu seu lugar entre os grandes jovens vencedores na Fórmula 1. Alonso foi fundamental para o retorno da Renault ao topo da categoria e demonstrou um talento inquestionável.

Aquela vitória foi o ponto de partida para uma carreira brilhante que incluiu dois títulos mundiais em 2005 e 2006. Alonso se firmou como um dos pilotos mais completos da história da Fórmula 1, com uma carreira repleta de grandes conquistas e feitos memoráveis.

4. Charles Leclerc (Mônaco)

Charles Leclerc é outro exemplo de piloto que, ainda jovem, entrou para a lista dos jovens vencedores na Fórmula 1. Leclerc conquistou sua primeira vitória em 2019, no Grande Prêmio da Bélgica, aos 21 anos e 320 dias, correndo pela Ferrari. Sua vitória veio logo em sua segunda temporada pela equipe italiana e marcou o início de um novo capítulo na trajetória da escuderia.

Leclerc rapidamente se estabeleceu como um dos principais nomes da Fórmula 1 moderna, sempre sendo competitivo e mostrando potencial para lutar por campeonatos no futuro.

5. Lewis Hamilton

Lewis Hamilton também faz parte do seleto grupo de jovens vencedores na Fórmula 1. Em 2007, aos 22 anos e 154 dias, ele venceu o Grande Prêmio do Canadá, sua primeira vitória na categoria em sua temporada de estreia. Hamilton já havia mostrado seu talento com uma série de pódios antes da vitória, e logo ficou claro que ele estava destinado a grandes feitos no esporte.

Desde então, Hamilton se tornou um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, com múltiplos títulos mundiais e o recorde de vitórias na categoria, consolidando sua posição como uma lenda do automobilismo.