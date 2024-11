Descubra os maiores públicos do Couto Pereira, com partidas que marcaram a história do estádio e da torcida coxa-branca. (Foto: Robson Mafra/AGIF)







O Estádio Couto Pereira, localizado em Curitiba, é a casa do Coritiba e um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao longo dos anos, o Couto Pereira foi palco de grandes jogos e finais que atraíram multidões, registrando recordes de público que refletem a paixão da torcida pelo Coxa. Com uma capacidade atual de cerca de 40 mil espectadores, o estádio já recebeu públicos superiores a 50 mil pessoas em partidas históricas. A seguir, confira os dez maiores públicos da história do Couto Pereira e os confrontos memoráveis que marcaram cada um desses momentos.

10 jogos com os maiores públicos do Couto Pereira na história

1. Coritiba 0 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro – 21 de maio de 1980

O maior público da história do Couto Pereira foi registrado em uma partida pelo Campeonato Brasileiro de 1980, quando o Coritiba enfrentou o Flamengo. Com 58.311 torcedores presentes, o Flamengo venceu por 2 a 0, e a partida se tornou um dos eventos mais marcantes do estádio.

2. Coritiba 0 x 0 Atlético-PR – Paranaense – 17 de dezembro de 1978

Em um clássico contra o Atlético-PR pelo Campeonato Paranaense de 1978, o Couto Pereira recebeu 55.164 torcedores. O jogo terminou sem gols, mas a grande presença de público destacou a importância do clássico regional.

3. Coritiba 2 x 0 Colorado-PR – Paranaense – 16 de setembro de 1979

Na reta final do Campeonato Paranaense de 1979, o Coritiba enfrentou o Colorado-PR e venceu por 2 a 0 diante de 53.571 torcedores. A partida foi essencial para a campanha do título estadual.

4. Coritiba 3 x 0 Atlético-PR – Paranaense – 1º de maio de 1990

Outro clássico entre Coritiba e Atlético-PR, desta vez em 1990, atraiu 52.028 torcedores ao Couto Pereira. O Coritiba saiu vitorioso por 3 a 0, em um jogo que reforçou a rivalidade entre as duas maiores equipes do estado.

5. Coritiba 1 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro – 11 de maio de 1980

Ainda pelo Campeonato Brasileiro de 1980, o Coritiba enfrentou o Corinthians e venceu por 1 a 0. A partida teve um público de 51.662 torcedores, consolidando mais um grande evento no estádio.

6. Coritiba 1 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro – 12 de dezembro de 1979

Em uma partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro de 1979, o Coritiba enfrentou o Vasco e o jogo terminou em 1 a 1. 50.582 torcedores estiveram presentes, tornando essa partida um dos maiores públicos do estádio.

7. Coritiba 2 x 0 Paranavaí – Paranaense – 23 de março de 2003

Em 2003, pelo Campeonato Paranaense, o Coritiba recebeu o Paranavaí e venceu por 2 a 0. O jogo contou com 49.357 torcedores (47.208 pagantes), marcando o retorno de grandes públicos ao Couto Pereira.

8. Coritiba 0 x 0 Atlético-PR – Paranaense – 13 de dezembro de 1978

Mais um clássico entre Coritiba e Atlético-PR em 1978, pelo Campeonato Paranaense, teve 47.307 torcedores presentes. O jogo terminou em um empate sem gols, mas foi marcado pelo apoio da torcida.

9. Coritiba 0 x 0 Atlético-PR – Paranaense – 10 de dezembro de 1978

No mesmo ano, outro empate sem gols entre Coritiba e Atlético-PR atraiu 46.217 torcedores ao estádio. Esses clássicos paranaenses são sempre eventos de grande audiência e rivalidade.

10. Coritiba 2 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro – 9 de novembro de 1988

Fechando a lista, o Coritiba enfrentou o Flamengo em um jogo emocionante pelo Campeonato Brasileiro de 1988, que terminou empatado em 2 a 2. Com 45.458 torcedores presentes, a partida mostrou mais uma vez a força da torcida coxa-branca.

Esses grandes públicos do Couto Pereira são um testemunho da paixão da torcida do Coritiba e da importância do estádio no cenário do futebol brasileiro. Seja em clássicos estaduais ou confrontos nacionais, o Couto Pereira continua sendo um ponto de encontro para os torcedores que lotam o estádio em busca de vitórias e momentos inesquecíveis.