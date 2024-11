Descubra os maiores públicos do Maracanã, o estádio icônico do futebol mundial. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 07:23 • São Paulo

O Estádio do Maracanã, oficialmente chamado Estádio Jornalista Mário Filho, é um dos mais icônicos palcos do futebol mundial e está profundamente ligado à história do esporte no Brasil e no mundo. Desde sua inauguração em 1950, o Maracanã tem sido o centro de grandes emoções do futebol nacional, reunindo multidões para clássicos, decisões de campeonato e partidas memoráveis que atraíram torcedores em massa. Abaixo, confira os 10 maiores públicos do Maracanã, listados entre os eventos mais emblemáticos realizados no estádio.

10 jogos com os maiores públicos do Maracanã na história

1. Brasil 1 x 2 Uruguai – Final da Copa do Mundo de 1950

Conhecido como Maracanazo, esse jogo é, até hoje, o maior público da história do Maracanã, com aproximadamente 199.854 espectadores. A final da Copa do Mundo de 1950 foi um momento trágico para os torcedores brasileiros, que assistiram à vitória do Uruguai. Esse é um dos maiores públicos do Maracanã e, possivelmente, o maior público registrado em uma partida de futebol.

2. Brasil 4 x 1 Paraguai – Eliminatórias da Copa do Mundo de 1954

A partida entre Brasil e Paraguai, válida pelas Eliminatórias da Copa, atraiu 195.513 torcedores ao Maracanã. Esse é o segundo maior público registrado no estádio, consolidando o Maracanã como um local de grandes encontros esportivos e celebrando a força da torcida brasileira.

3. Fluminense 0 x 0 Flamengo – Final do Campeonato Carioca de 1963

O clássico Fla-Flu de 1963 reuniu 194.603 torcedores no Maracanã, sendo um dos maiores públicos já registrados em um jogo entre clubes. Esse empate sem gols ficou marcado não apenas pela paixão dos torcedores, mas também pela importância do clássico no cenário do futebol carioca.

4. Brasil 1 x 0 Paraguai – Eliminatórias da Copa do Mundo de 1969

Com 183.341 espectadores, a partida entre Brasil e Paraguai, disputada em 1969, marcou um dos maiores públicos do Maracanã. Essa vitória foi fundamental para a classificação do Brasil para a Copa do Mundo, e a torcida brasileira lotou o estádio para apoiar a seleção.

5. Flamengo 1 x 1 Vasco – Campeonato Carioca de 1976

Conhecido como o "Clássico dos Milhões", o duelo entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca de 1976 atraiu 174.770 torcedores. Esse é um dos maiores públicos do Maracanã, reforçando a rivalidade e a força das torcidas dos dois clubes.

6. Flamengo 2 x 3 Fluminense – Campeonato Carioca de 1969

O clássico entre Flamengo e Fluminense em 1969, pelo Campeonato Carioca, atraiu 171.599 torcedores ao Maracanã. Esse é um dos maiores públicos do estádio, com o Fla-Flu se consolidando como um dos confrontos mais tradicionais e intensos do futebol brasileiro.

7. Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca de 1969

No mesmo dia do clássico Fla-Flu, outra partida atraiu 171.599 espectadores: Botafogo contra Portuguesa-RJ. Esse número reforça o poder de atração dos jogos no Maracanã, que naquele dia esteve totalmente lotado.

8. Flamengo 0 x 0 Vasco – Campeonato Carioca de 1974

Fechando a lista dos maiores públicos do Maracanã, o clássico entre Flamengo e Vasco em 1974 reuniu 165.358 torcedores no estádio. Esse jogo sem gols ficou marcado pela presença massiva da torcida em um dos duelos mais aguardados do campeonato estadual.

9. Brasil 6 x 0 Colômbia - Eliminatórias da Copa do Mundo de 1978

Em um dos jogos mais memoráveis das Eliminatórias da Copa do Mundo de 1978, o Brasil goleou a Colômbia por 6 a 0 no Maracanã, encantando o público com uma atuação de alto nível. Comandada por craques como Zico e Rivelino, a seleção brasileira mostrou um futebol ofensivo e eficaz, levando a torcida ao delírio com cada gol.

10. Flamengo 2 x 1 Vasco - Campeonato Carioca de 1954

O clássico entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca de 1954 também entrou para a história do Maracanã. Em uma partida disputadíssima, o Flamengo venceu por 2 a 1, com o estádio lotado e as torcidas rivais marcando presença em peso. Esse confronto é lembrado pela paixão e pela rivalidade intensa entre os clubes, com jogadas de tirar o fôlego e um ambiente carregado de emoção.

Esses números mostram a grandiosidade do Maracanã e a paixão dos torcedores que fazem deste estádio um verdadeiro templo do futebol. Embora reformas tenham reduzido sua capacidade ao longo dos anos, o Maracanã segue sendo um dos principais palcos de grandes jogos, mantendo viva a tradição de públicos expressivos e momentos inesquecíveis para o futebol brasileiro e mundial.