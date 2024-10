Couto Pereira: como chegar e onde é cada portão

O Couto Pereira, estádio do Coritiba, é um dos maiores do Paraná. Saiba como chegar e onde ficam os portões de entrada, organizados por setor e público específico. (Foto: Coritiba FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 15:57 • São Paulo

O Estádio Couto Pereira, oficialmente chamado Estádio Major Antônio Couto Pereira, é a casa do Coritiba Foot Ball Club e um dos principais estádios do Paraná. Localizado no bairro Alto da Glória, em Curitiba, tem capacidade para cerca de 40 mil torcedores. Se você vai ao Couto Pereira, é importante saber como chegar e onde ficam os portões de entrada para uma experiência tranquila.

Como chegar ao Couto Pereira

O estádio está situado na Rua Ubaldino do Amaral, 37, no bairro Alto da Glória, Curitiba. Confira as melhores opções de transporte:

Ônibus: O estádio é bem servido por diversas linhas de ônibus, especialmente aquelas que passam pela Rua Mauá e Rua Ubaldino do Amaral.

Carro: Estacionamentos nas ruas próximas são uma opção, mas as vagas são limitadas. Chegar cedo é recomendado.

Estacionamentos nas ruas próximas são uma opção, mas as vagas são limitadas. Chegar cedo é recomendado. Táxi e aplicativos de transporte: O estádio conta com pontos de desembarque próximos às principais entradas.

Onde ficam os portões do Couto Pereira

Os portões do Couto Pereira são organizados por setor e acesso específico para sócios, camarotes, e promoções para mulheres e crianças. Veja a localização e os detalhes de cada portão:

Portão 01 do Couto Pereira (Rua Ubaldino do Amaral)

Acesso exclusivo para sócios da Arquibancada.

Portão 03 (Rua Ubaldino do Amaral)

Acesso para sócios da Arquibancada e promoção mulheres e crianças.

Portão 05 do Couto Pereira (Rua Amâncio Moro)

Exclusivo para sócios da Pro Tork.

Portão 06 (Rua Amâncio Moro)

Acesso exclusivo para camarotes Pro Tork.

Portão 07 do Couto Pereira (Rua Amâncio Moro)

Destinado a sócios e promoção para mulheres e crianças da Pro Tork.

Portão 09 (Rua Mauá)

Exclusivo para sócios e promoção para mulheres e crianças da Mauá.

Portão 10 do Couto Pereira (Rua Mauá)

Acesso exclusivo para sócios do setor Mauá.

Portão 17 (Rua Ubaldino do Amaral)

Acesso ao setor Social Inferior para sócios e promoção para mulheres e crianças.

Portão 19 do Couto Pereira (Rua Ubaldino do Amaral)

Entrada para o setor Social Superior, exclusivo para sócios e proprietários de cadeira.

Portão 21 (Rua Ubaldino do Amaral)

Acesso ao setor Social Superior para sócios, proprietários de cadeira, e promoção para mulheres e crianças.

Dicas para facilitar o acesso ao Couto Pereira

Chegue cedo: Em dias de jogos importantes, o trânsito ao redor do estádio pode ser intenso. Chegar com antecedência ajuda a evitar filas e facilita a busca por estacionamento.

Em dias de jogos importantes, o trânsito ao redor do estádio pode ser intenso. Chegar com antecedência ajuda a evitar filas e facilita a busca por estacionamento. Prefira transporte público: Com várias linhas de ônibus atendendo a região, o transporte público é uma alternativa prática para evitar o trânsito e as dificuldades com estacionamento.

Com várias linhas de ônibus atendendo a região, o transporte público é uma alternativa prática para evitar o trânsito e as dificuldades com estacionamento. Verifique seu portão de entrada: Confirme o portão no seu ingresso para garantir um acesso tranquilo e sem contratempos.

Com essas informações, sua experiência no Couto Pereira será mais organizada e confortável, seja para assistir a uma partida do Coritiba ou participar de outro evento.