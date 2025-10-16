A vitória simbolizou o domínio do São Paulo, que apresentou um futebol técnico e ofensivo sob o comando de Paulo César Carpegiani.

França foi o destaque da partida, marcando dois gols e se consolidando como ídolo do clube.

O São Paulo goleou o Grêmio por 4 a 0 em 4 de setembro de 1999, em uma partida memorável do Campeonato Brasileiro.

O 4 de setembro de 1999 ficou marcado como uma das tardes mais emblemáticas da história recente do São Paulo Futebol Clube. Jogando em um Olímpico lotado, o Tricolor paulista não se intimidou e goleou o Grêmio por 4 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O Lance! relembra Grêmio 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 1999.

Sob o comando de Paulo César Carpegiani, o São Paulo apresentou um futebol envolvente e eficiente, com destaque para França, autor de dois gols e principal nome da partida. O atacante, que se tornaria um dos maiores artilheiros da história do clube, viveu um de seus dias mais inspirados com a camisa tricolor.

Do outro lado, o Grêmio de Celso Roth pouco pôde fazer. Dominado desde o início, o time gaúcho sofreu uma das derrotas mais duras em seu estádio na década. A vitória paulista foi tão marcante que, mais de 20 anos depois, segue lembrada como uma das maiores exibições do São Paulo em Porto Alegre.

Grêmio 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 1999

França comanda o show tricolor

O jogo começou equilibrado, mas rapidamente o São Paulo assumiu o controle da partida. Com Carlos Miguel e Vágner ditando o ritmo no meio-campo e Fábio Aurélio apoiando com precisão pela esquerda, o time paulista explorava as brechas da defesa gremista com velocidade e movimentação constante.

O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, com França mostrando seu faro de artilheiro. O atacante aproveitou cruzamento preciso e abriu o placar com categoria. Pouco depois, Carlos Miguel ampliou, confirmando a superioridade do São Paulo.

Na segunda etapa, o domínio se transformou em goleada. França marcou novamente, desta vez em bela jogada individual, deixando a defesa adversária para trás antes de finalizar com precisão. Para completar a tarde perfeita, Vágner marcou o quarto gol e selou a vitória em grande estilo.

Um marco do futebol ofensivo de Carpegiani

O triunfo no Olímpico foi símbolo do São Paulo daquela época: um time técnico, ofensivo e vertical, que apostava na mobilidade e no toque rápido. Sob o comando de Carpegiani, o Tricolor apresentava um futebol moderno, baseado na posse de bola e na eficiência no último terço do campo.

Com nomes como Rogério Ceni, Raí, Carlos Miguel, Vágner, Fábio Aurélio, França e Marcelinho Paraíba, o elenco mesclava juventude e experiência. A goleada serviu de demonstração do poder ofensivo tricolor — e uma das raras ocasiões em que um visitante aplicou um placar tão elástico sobre o Grêmio em Porto Alegre.

Para França, o jogo consolidou sua condição de ídolo e artilheiro. Com 182 gols em 327 partidas, ele se tornou um dos maiores marcadores da história do clube, e a atuação no Olímpico é considerada uma das mais completas de sua carreira.

Ficha técnica - Grêmio 0 x 4 São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro de 1999

Data: 4 de setembro de 1999 (sábado)

Local: Estádio Olímpico Monumental – Porto Alegre (RS)

Gols: França (2), Carlos Miguel e Vágner (São Paulo)

Grêmio: Danrlei; Zé Carlos (Dejair), Emerson, Ronaldo Alves e Éder; Capitão (Macedo), Carlos Gavião, Itaqui e Cleisson; Marcelo Muller (Adriano) e Zé Alcino. Técnico: Celso Roth.

São Paulo: Rogério Ceni; Paulão, Wilson e Márcio Santos; Ânderson Lima, Jorginho (Edmílson), Vágner, Carlos Miguel (Raí) e Fábio Aurélio; França e Marcelinho Paraíba (Fabiano). Técnico: Paulo César Carpegiani.