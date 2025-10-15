O gol decisivo foi marcado por Lincoln aos 44 minutos do segundo tempo.

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 em jogo do Campeonato Brasileiro de 2019.

O clássico entre Botafogo e Flamengo disputado em 7 de novembro de 2019, no Estádio Nilton Santos, foi um retrato da campanha avassaladora do time rubro-negro no Campeonato Brasileiro daquele ano. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo vivia uma fase de domínio técnico e psicológico sobre os rivais nacionais, enquanto o Botafogo, em situação delicada na tabela, lutava contra o rebaixamento e apostava no fator casa para tentar frear o líder isolado da competição. O Lance! relembra Botafogo 0 x 1 Flamengo no Brasileirão 2019.

O estádio recebeu pouco mais de 25 mil torcedores, num clima de tensão e contraste: de um lado, a confiança e o futebol envolvente do time de Gerson, Bruno Henrique e Gabigol; do outro, a esperança e a resistência simbolizadas pelo goleiro Gatito Fernández, que seria o melhor em campo até os minutos finais.

O duelo foi travado, com o Botafogo se fechando e o Flamengo pressionando desde o início. O goleiro paraguaio operou milagres, impedindo gols de Gabigol e Bruno Henrique. Quando o empate parecia selado, um garoto formado na base rubro-negra mudou a história do jogo. Aos 44 minutos do segundo tempo, Lincoln aproveitou rebote na pequena área e empurrou para as redes, garantindo a vitória por 1 a 0 e mais três pontos fundamentais para o título que seria confirmado semanas depois.

O gol não apenas consolidou o domínio flamenguista no campeonato, mas também marcou um momento de afirmação para o jovem atacante, símbolo da profundidade e da confiança do elenco comandado por Jorge Jesus.

Botafogo 0 x 1 Flamengo no Brasileirão 2019

O Flamengo dominou as ações desde o início, com mais de 70% de posse de bola e 18 finalizações contra apenas cinco do Botafogo. A equipe carioca, liderada por Éverton Ribeiro e Gerson no meio-campo, controlava o ritmo do jogo, explorando as jogadas pelos lados com Bruno Henrique e Vitinho.

Do outro lado, o técnico Alberto Valentim armou um Botafogo retraído, apostando em contra-ataques e na inspiração do goleiro Gatito Fernández, que fez defesas impressionantes ao longo dos 90 minutos. O zagueiro Joel Carli e o volante Cícero também se destacaram na marcação, segurando a pressão rubro-negra até o fim.

Quando o jogo caminhava para o 0 a 0, Lincoln — que havia entrado no segundo tempo — aproveitou cruzamento desviado e empurrou para o gol vazio aos 44 minutos, decretando a vitória flamenguista. O lance gerou comemoração intensa no banco e simbolizou a força coletiva do time.

O impacto e a repercussão

A vitória manteve o Flamengo na liderança com ampla vantagem e aumentou a invencibilidade sob Jorge Jesus, em um momento de domínio absoluto do futebol brasileiro. Já o Botafogo, derrotado em casa, mergulhava ainda mais na crise técnica e emocional, com protestos da torcida e risco real de rebaixamento.

Nos programas esportivos, a atuação de Gatito Fernández foi amplamente elogiada, assim como a frieza de Lincoln, que entrou e decidiu. A imprensa destacou o “poder de decisão” do Flamengo, que vencia mesmo sem brilhar — um traço comum aos grandes campeões.

Memória da partida

O clássico de 2019 é lembrado até hoje como o jogo em que o Flamengo demonstrou a maturidade de um time campeão. Lincoln, autor do gol decisivo, ficou marcado como um dos protagonistas de uma campanha histórica que culminaria no título nacional e, semanas depois, na conquista da Libertadores.

Para o torcedor do Botafogo, o duelo é lembrado como símbolo de resistência em um ano difícil. Já para os rubro-negros, o 1 a 0 no Nilton Santos reforçou o poder e a consistência da equipe que encantou o país sob o comando de Jorge Jesus.

Ficha técnica - Botafogo 0 x 1 Flamengo no Brasileirão 2019

Data: 7 de novembro de 2019 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Competição: Campeonato Brasileiro – 31ª rodada Público: 20.958 pagantes/23.092 presentes Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) Gol: Lincoln, aos 44min do 2º tempo

Botafogo: Gatito Fernández; Fernando Costanza (Rhuan), Gabriel, Joel Carli, Yuri; Cícero, João Paulo, Alex Santana (Jean); Leonardo Valencia (Victor Rangel), Luiz Fernando e Igor Cássio. Técnico: Alberto Valentim.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Renê; Willian Arão, Gerson (Piris da Motta); Éverton Ribeiro, Vitinho (Reinier), Bruno Henrique; Gabigol (Lincoln). Técnico: Jorge Jesus.

Cartões amarelos: Luiz Fernando (Botafogo); Pablo Marí (Flamengo).