O clássico entre Botafogo e Flamengo, disputado em 10 de setembro de 2017, no Estádio Nilton Santos, teve clima de revanche. Menos de um mês antes, o time alvinegro havia sido eliminado pelo rival nas semifinais da Copa do Brasil. A derrota ainda doía na torcida, e o reencontro pelo Campeonato Brasileiro representava a chance perfeita de dar o troco — e foi exatamente isso que aconteceu. O Lance! relembra Botafogo 2 x 0 Flamengo no Brasileirão 2017.

Com uma atuação madura, intensa e taticamente disciplinada, o Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0, com dois gols de Roger, e mostrou força diante de um adversário em ascensão. O resultado colocou o time de Jair Ventura de volta à briga por uma vaga no G-6, enquanto o Flamengo, comandado por Reinaldo Rueda, sofria seu primeiro revés sob o comando do treinador colombiano.

O público de pouco mais de 5 mil pessoas no Nilton Santos testemunhou um duelo equilibrado no primeiro tempo, mas completamente dominado pelos donos da casa na segunda etapa. Roger viveu uma tarde inspirada, aproveitando as chances com oportunismo e precisão.

A vitória teve sabor de vingança e reacendeu a confiança de um elenco que vinha oscilando no Brasileirão, especialmente após a eliminação na Copa do Brasil.

Botafogo 2 x 0 Flamengo no Brasileirão 2017

A virada de postura do Botafogo

Depois de uma sequência irregular, o Botafogo entrou em campo com uma postura completamente diferente. Jair Ventura escalou o time com linhas altas e marcação agressiva, apostando na velocidade de Rodrigo Pimpão e na presença de área de Roger.

O Flamengo, por outro lado, manteve sua característica de posse de bola e tentava se impor com Everton Ribeiro e Paolo Guerrero. Mas o time rubro-negro esbarrou na boa atuação de Igor Rabello e Marcelo na defesa e na segurança do goleiro Gatito Fernández.

A pressão alvinegra começou cedo. Rodrigo Pimpão teve grande chance aos 16 minutos, mas parou em Diego Alves. Pouco depois, Roger quase abriu o placar em jogada de Valencia. O Flamengo respondeu em cobrança de falta de Guerrero, mas Gatito foi impecável.

Roger decide: dois gols e uma atuação de destaque

O segundo tempo começou com o Botafogo mais confiante, e a recompensa veio logo aos 10 minutos. Após escanteio cobrado por Valencia, Igor Rabello cabeceou na trave e, no rebote, Roger apareceu livre para empurrar para o fundo das redes, abrindo o placar.

O gol desestabilizou o Flamengo, que passou a errar passes e perdeu o controle emocional. Apenas três minutos depois, quase saiu o segundo — Roger recebeu na área, mas chutou para fora.

Aos 23 minutos, veio o golpe final. Bruno Silva fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro para Roger, que se antecipou a Rhodolfo e desviou para o gol: 2 a 0. O atacante viveu uma das atuações mais marcantes de sua carreira, sendo ovacionado pela torcida.

O Flamengo sem reação

Após sofrer o segundo gol, o Flamengo de Rueda não conseguiu reagir. Mesmo com as entradas de Éverton e Berrío, o time rubro-negro não teve criatividade para furar o bloqueio defensivo do Botafogo.

Os alvinegros, por sua vez, mostraram maturidade e passaram a controlar o jogo com posse e disciplina tática. Bruno Silva e Matheus Fernandes dominaram o meio-campo, e o time administrou o resultado até o apito final.

O placar de 2 a 0 fez justiça ao desempenho do Botafogo, que foi superior durante praticamente todo o segundo tempo.

O impacto e a reação pós-jogo

O resultado deu novo ânimo ao Botafogo, que passou a sonhar com o G-6 e a vaga na Libertadores de 2018. Roger, autor dos dois gols, foi o grande destaque da rodada, enquanto Gatito voltou a receber elogios pela segurança.

Para o Flamengo, o revés teve peso simbólico: foi a primeira derrota de Reinaldo Rueda no comando do time. O colombiano reconheceu em entrevista coletiva que o adversário “teve mais intensidade e mereceu o resultado”.

O clássico marcou também uma virada anímica para o Botafogo, que mostrou poder de reação após momentos de instabilidade.

Ficha técnica - Botafogo 2 x 0 Flamengo no Brasileirão 2017

Data: 10 de setembro de 2017 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Público: 5.155 pagantes/6.311 presentes

Renda: R$ 288.010,00

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Gols: Roger (10’ e 23’ do 2º tempo)

Botafogo: Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luís; Matheus Fernandes, Bruno Silva, Leandrinho (Dudu Cearense) e Valencia (Fernandes); Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Roger. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo (Willian Arão), Cuéllar e Everton Ribeiro; Matheus Sávio (Éverton), Geuvânio (Berrío) e Paolo Guerrero. Técnico: Reinaldo Rueda.

Cartões amarelos: Marcelo (Botafogo), Cuéllar (Flamengo).