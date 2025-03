Maiores artilheiros do Santos na história do Paulistão

O Santos é um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro e mundial, com uma história rica no Campeonato Paulista. O Peixe já teve grandes artilheiros que marcaram seus nomes na competição, ajudando o clube a conquistar diversos títulos estaduais. Neste artigo, conheça os maiores goleadores do Santos na história do Paulistão e como eles contribuíram para o sucesso alvinegro no torneio. O Lance! te apresenta os artilheiros do Santos no Paulistão.

Os maiores artilheiros do Santos no Campeonato Paulista

Pelé – O maior artilheiro da história do Campeonato Paulista

O maior artilheiro do Santos e de toda a história do Campeonato Paulista é Pelé, com incríveis 466 gols no estadual. O Rei do Futebol dominou a competição entre 1957 e 1974, sendo o principal goleador do torneio em 11 edições. Além disso, ele liderou o Santos a 10 títulos paulistas, consolidando-se como a maior lenda do clube e do futebol mundial.

Outros grandes artilheiros do Santos no Paulistão

Pepe – 295 gols

Conhecido como o "Canhão da Vila", Pepe marcou 295 gols no Campeonato Paulista, sendo o segundo maior artilheiro da história do Peixe no torneio. Foi peça fundamental nas conquistas estaduais entre 1955 e 1969, sendo bicampeão da Libertadores e do Mundial ao lado de Pelé.

Feitiço – 161 gols

Destaque dos anos 1920 e 1930, Feitiço anotou 161 gols pelo Santos no Paulistão. Foi o primeiro grande goleador do clube e conquistou o título paulista de 1935, o primeiro da história do Santos.

Coutinho – 155 gols

Parceiro inseparável de Pelé nos anos 1960, Coutinho balançou as redes 155 vezes no Paulistão. Sua dupla com o Rei foi uma das mais letais do futebol mundial, sendo essencial para as glórias do Santos na década de ouro do clube.

Toninho Guerreiro – 148 gols

Camisa 9 do Santos entre 1963 e 1969, Toninho Guerreiro marcou 148 gols no Campeonato Paulista e foi artilheiro do torneio em 1966 e 1968. Seu faro de gol ajudou o Peixe a conquistar diversos títulos.

Outros grandes artilheiros do Santos no Paulistão:

Dorval – 142 gols Pagão – 126 gols Tite – 126 gols Edu – 124 gols Robinho – 94 gols

O impacto dos artilheiros na história do Santos

Os maiores goleadores do Santos no Campeonato Paulista ajudaram a construir a identidade ofensiva do clube. O Peixe sempre foi sinônimo de futebol bonito e ofensivo, e esses artilheiros garantiram conquistas históricas, tornando o Santos um dos times mais temidos do Paulistão.

O estadual segue sendo um dos torneios mais prestigiados do Brasil, e o Santos continua revelando novos talentos que buscam entrar para essa lista histórica de goleadores. A tradição do Peixe no Campeonato Paulista mostra que o DNA ofensivo do clube segue vivo e pronto para continuar escrevendo sua história no futebol brasileiro.