Maiores artilheiros do Palmeiras na história do Paulistão

O Campeonato Paulista sempre foi um dos torneios mais importantes do calendário do futebol brasileiro. O Palmeiras, um dos clubes mais vitoriosos da competição, contou com grandes artilheiros que deixaram suas marcas ao longo das décadas. Neste artigo, conheça os maiores goleadores do Verdão na história do Paulistão e seus feitos inesquecíveis. Os artilheiros do Palmeiras no Paulistão apresentados pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os artilheiros do Palmeiras no Paulistão

Heitor – O maior artilheiro do Palmeiras no Paulistão

O maior artilheiro do Palmeiras na história do Campeonato Paulista é Heitor, com 186 gols marcados entre 1916 e 1931. Ele foi um dos pioneiros do clube e ajudou a consolidar o Palestra Itália como uma força no futebol paulista. Heitor foi peça fundamental nos títulos de 1920, 1926 e 1927, além de ter sido artilheiro do estadual em 1926 e 1928. Seu legado permanece vivo como o quinto maior artilheiro da história do Campeonato Paulista.

Outros grandes artilheiros do Palmeiras no Paulistão

Além de Heitor, outros ídolos também brilharam no estadual e figuram entre os maiores goleadores do Verdão na competição:

Humberto Tozzi – 85 gols

Destaque do Palmeiras nos anos 1950, Tozzi marcou 85 gols no Paulistão e foi artilheiro do torneio em 1953 e 1954. Sua precisão nas finalizações e faro de gol o tornaram um dos maiores atacantes de sua geração.

continua após a publicidade

Rodrigues Tatu – 85 gols

Contemporâneo de Tozzi, Rodrigues Tatu também marcou 85 gols pelo Palmeiras no Paulistão. Ele foi essencial na conquista do título estadual de 1950 e na histórica Copa Rio de 1951.

Lima – 83 gols

Presente na chamada "Arrancada Heroica" de 1942, Lima foi um dos jogadores mais importantes do Palmeiras nos anos 1940. Com 83 gols no Paulistão, conquistou cinco títulos estaduais, sendo um dos maiores vencedores do clube.

continua após a publicidade

Servílio – 72 gols

Centroavante da Primeira Academia, Servílio brilhou nos anos 1960, conquistando os Paulistas de 1963 e 1966. Ele marcou 72 gols na competição e fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do Verdão.

Outros grandes artilheiros do Palmeiras no Paulistão:

Caetano Imparato – 68 gols Romeu Pellicciari – 66 gols César Maluco – 65 gols Ademir da Guia – 64 gols Ministro – 63 gols

O impacto dos artilheiros na história do Palmeiras

Os maiores goleadores do Palmeiras no Paulistão ajudaram a construir a história do clube e consolidaram sua tradição no futebol paulista. Desde os tempos do Palestra Itália até os dias atuais, o Verdão sempre contou com atacantes decisivos que garantiram títulos e momentos inesquecíveis para a torcida.

O Campeonato Paulista segue sendo um dos torneios mais valorizados do Brasil, e o Palmeiras continua formando grandes goleadores que buscam entrar nessa lista histórica. A tradição ofensiva do clube é uma de suas maiores características, e a presença de tantos craques entre os artilheiros do estadual reforça a importância do Verdão na competição.