A narração de Galvão Bueno é a perfeição para retratar sobre o título de 1994 do Palmeiras, que teve Edmundo como protagonista: “Um chocolate”. Os dois jogos das finais, disputada no Pacaembu, teve golaço, dribles desconcertantes, nervosismo, provocação e o melhor de tudo: o título em cima do rival. Mesmo debaixo de pressão corintiana, Rivaldo e Edmundo deram o tom e garantiram o primeiro jogo. No segundo, o empate foi suficiente para sacramentar o título histórico.

A história daquela campanha

O time era o atual campeão do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. A pressão que pairava sobre a equipe, era voltar a Libertadores após 15 anos na fila. Para a disputa, o destaque da seleção colombiana Freddy Rincón chegava ao meio de campo do Verdão. Entretanto, para uma equipe campeã, naturalmente existe pressão, e com o Palmeiras não era diferente.

Chegar ao topo é fácil, difícil é se manter lá. Essa era a frase que ilustrava aquele Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Apesar de ter boas sequências de vitória, o time passou por uma má fase e chegou a perder três vezes consecutivas na Libertadores. Porém, Edmundo, que estava lesionado, voltou e o time engatou boa sequência, tanto na competição, quanto no Paulista.

Durante a Copa do Mundo, um período de amistosos ao redor do mundo foi feito. O Verdão foi à Colômbia, onde disputou contra a seleção e perdeu de 3 a 0. Depois foi à Espanha e saiu com o empate contra o La Coruña. Após isso, foram à Rússia, disputar seis vezes em sete dias. Ao invés de retornar e descansar, uma excursão para o Japão surgiu e o time disputou cinco jogos em 10 dias.

O período da Copa do Mundo acabou, e o Palmeiras retornou ao Brasil. O time não aguentou o cansaço e foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Não parecia que Edmundo arrancaria aquelas palavras de Galvão Bueno com um título do Palmeiras. A missão ainda era continuar no topo e nesse caso, o Campeonato Brasileiro era essencial. Rincón saiu e quem chegou foi Rivaldo, campeão do mundo e vindo do grande rival Corinthians. O elenco que havia conquistado o título, adicionaria um dos maiores jogadores brasileiros da história em seu plantel.

Disparada com brilho de Edmundo

O Verdão virou a mesa, antes era o azarão na seca, na final, chegou como bicampeão paulista e atual vencedor nacional. A equipe brilhou na temporada toda. Nos primeiros 10 jogos, foram nove vitórias e um empate. Ao fim, foram 20 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, marcando 58 gols e sofrendo 30 e tendo tranquila classificação para a próxima etapa.

Na segunda fase, o Verdão não tomou conhecimento de um grupo formado por: Bahia, Botafogo, Flamengo, Paraná, Santos, São Paulo e Sport, e passou em primeiro com apenas uma derrota. No mata-mata, foi tão tranquilo quanto nas fases anteriores. Passou sem dificuldades contra o Bahia nas quartas de final. Na semi, o Guarani foi a próxima vítima.

Na final, o Corinthians não teve vez. Rivaldo fez gols em ambos os jogos, Edmundo comemorou em frente a torcida do Palmeiras, chamou Viola para dançar e arrancou a frase histórica de Galvão Bueno: "um chocolate!". O Timão foi doutrinado pelo Palmeiras e perdeu o título para o rival. Com toques de crueldade, o Palmeiras finalizou sua temporada sendo campeão em cima do rival e com o jogador que vinha do Corinthians, marcando em ambos os jogos, sendo dois gols na primeira, e um na segunda.

