O Cruzeiro é um dos clubes mais vitoriosos da história do Campeonato Mineiro, com diversos títulos e craques que marcaram época na competição do futebol estadual. No século XXI, o clube contou com grandes artilheiros que ajudaram a construir a trajetória vitoriosa da Raposa no estadual. Conheça os maiores artilheiros do Cruzeiro no Mineiro no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os maiores artilheiros do Cruzeiro no Estadual no século XXI

1. Fred (maior artilheiro do Cruzeiro no século XXI) – 36 gols

O maior artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Mineiro no século XXI é Fred, com 36 gols. O centroavante teve duas passagens pelo clube e foi um dos jogadores mais letais do futebol mineiro. Com sua grande presença de área e faro de gol, Fred foi peça fundamental para o Cruzeiro nas edições do estadual que disputou, deixando sua marca e ajudando a equipe a conquistar títulos.

2. Alex – 25 gols

Na segunda posição da lista está Alex, com 25 gols no Campeonato Mineiro. Ídolo incontestável da torcida cruzeirense, Alex brilhou especialmente na temporada de 2003, quando conduziu o time a títulos e encantou o Brasil com seu talento. Além dos gols, suas assistências e lances memoráveis marcaram época, consolidando seu nome entre os maiores craques da história do Cruzeiro.

continua após a publicidade

3. Wellington Paulista – 24 gols

Com 24 gols, Wellington Paulista ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Cruzeiro no Campeonato Mineiro no século XXI. Centroavante de muita entrega e oportunismo, ele foi peça importante em várias campanhas estaduais, sendo um dos artilheiros do time nas conquistas de títulos do estadual.

4. Arrascaeta – 13 gols

O meia Giorgian De Arrascaeta aparece na quarta posição com 13 gols no Campeonato Mineiro. Durante sua passagem pelo Cruzeiro, o uruguaio se destacou por sua habilidade, visão de jogo e gols decisivos, sendo um dos grandes nomes do clube no estadual. Sua capacidade de decidir partidas foi essencial para o sucesso da equipe em várias edições do torneio.

continua após a publicidade

5. Marcelo Moreno – 11 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Cruzeiro no Campeonato Mineiro no século XXI está Marcelo Moreno, com 11 gols. O atacante boliviano teve mais de uma passagem pelo clube e sempre foi um nome importante no setor ofensivo da Raposa. Sua garra e faro de gol o tornaram um dos jogadores mais queridos pela torcida celeste.

O impacto dos artilheiros na história do Cruzeiro no Mineirão

Os maiores artilheiros do Cruzeiro no Campeonato Mineiro no século XXI foram fundamentais para o sucesso do clube na competição. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ajudaram a consolidar a supremacia da Raposa no torneio estadual.

O Campeonato Mineiro segue sendo uma competição tradicional e relevante para o futebol brasileiro, e o Cruzeiro continua revelando e contratando grandes artilheiros para manter viva essa rica história de conquistas e gols. A torcida cruzeirense sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e aumentar essa lista de grandes goleadores.