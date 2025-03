Maiores artilheiros do Corinthians na história do Paulistão

O Corinthians é um dos clubes mais vitoriosos da história do Campeonato Paulista, conquistando o Estadual 30 vezes. Ao longo dos anos, diversos artilheiros brilharam com a camisa alvinegra, deixando suas marcas no torneio de futebol. Neste artigo, conheça os maiores goleadores do Timão no Paulistão, seus números e o impacto que tiveram na história do clube. O Lance! te apresenta os artilheiros do Corinthians no Paulistão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os artilheiros do Corinthians no Paulistão

Neco – O primeiro grande artilheiro do Corinthians

O maior artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista é Neco, com 171 gols no estadual. Atuando pelo clube entre 1913 e 1930, ele foi um dos primeiros grandes ídolos do Timão e ajudou a conquistar sete títulos paulistas. Além disso, foi artilheiro do campeonato em 1914 e 1920, sendo peça-chave no domínio do Corinthians no início do século XX. Seu legado foi eternizado com um busto no Parque São Jorge.

Outros grandes artilheiros do Corinthians no Paulistão

Cláudio Christóvam de Pinho – 152 gols

Maior artilheiro da história do Corinthians em todos os tempos, Cláudio marcou 152 gols no Paulistão. Defendeu o clube entre 1945 e 1957, sendo peça-chave nas conquistas dos estaduais de 1951, 1952 e 1954. Apelidado de “Gerente”, Cláudio ficou marcado pela sua regularidade e liderança dentro de campo.

continua após a publicidade

Teleco – 145 gols

Dono da melhor média de gols da história do Corinthians (1,03 gol por jogo), Teleco brilhou entre 1934 e 1944. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista em cinco edições (1935, 1936, 1937, 1939 e 1941), um feito insuperável. Sua eficiência ajudou o Timão a conquistar o tricampeonato paulista de 1937 a 1939.

Baltazar – 139 gols

Conhecido como “Cabecinha de Ouro”, Baltazar jogou pelo Corinthians entre 1945 e 1957. Ele foi decisivo nas conquistas dos Paulistas de 1951, 1952 e 1954, se tornando um dos atacantes mais lembrados da história do clube. Sua especialidade eram os gols de cabeça, marcando 71 gols dessa forma com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

Servílio – 122 gols

Servílio, apelidado de “O Bailarino”, foi um dos principais jogadores do Timão entre 1938 e 1949. Ele ajudou a conquistar o Paulista de 1941, sendo um dos grandes nomes da equipe no período pós-guerra.

Sócrates – 108 gols

O “Doutor” Sócrates, além de ser um dos maiores ídolos do clube, também brilhou no Paulistão. Entre 1978 e 1984, marcou 108 gols no estadual, liderando o Corinthians no bicampeonato de 1982 e 1983 durante a icônica Democracia Corinthiana.

Outros grandes artilheiros do Corinthians no Paulistão:

Flávio Minuano – 104 gols Marcelinho Carioca – 91 gols Luizinho – 85 gols Paulo Pisaneschi – 72 gols

O impacto dos artilheiros na história do Corinthians

Os maiores goleadores do Corinthians no Campeonato Paulista foram fundamentais para a construção da história do clube. Com gols decisivos, títulos e atuações memoráveis, eles ajudaram o Timão a se consolidar como um dos gigantes do futebol brasileiro.

O Paulistão segue sendo um dos torneios mais prestigiados do país, e o Corinthians continua formando novos artilheiros que buscam deixar suas marcas na competição. A tradição ofensiva do clube segue viva, e a Fiel Torcida sempre espera ver novos ídolos surgindo para manter essa rica história de conquistas e gols.