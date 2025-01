O ano que ficou marcado na história de Marcelinho Carioca com o Corinthians

Marcelinho Carioca é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, clube pelo qual teve uma trajetória marcante entre 1994 e 2001, com passagens posteriores em 2006 e 2010. Conhecido como "Pé de Anjo" por sua habilidade nas bolas paradas, o meia-atacante disputou 433 jogos pelo Timão, com 206 gols feitos, e conquistou oito títulos, incluindo dois Campeonatos Brasileiros (1998 e 1999), três Campeonatos Paulistas (1995, 1997 e 1999), uma Copa do Brasil (1995), além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000.

Marcelinho deixou o Corinthians em 2001, transferindo-se para o Santos, e seguiu defendendo outros clubes, incluindo Valência, Vasco e São Caetano. O jogador se aposentou oficialmente em 2011, aos 39 anos, após um amistoso de despedida no Parque São Jorge, onde reencontrou a torcida corintiana. Seu legado no clube é lembrado não apenas pelos títulos conquistados, mas também pela sua postura decisiva em jogos importantes e pelo impacto cultural que teve para a história do Timão.

Em especial, o ano de 1995 foi marcante para o Corinthians e para o meia Marcelinho Carioca. O Pé de Anjo vivia sua melhor fase com a camisa alvinegra e se tornou um dos protagonistas da conquista do Campeonato Paulista daquela temporada.

Em um confronto direto contra o Palmeiras, maior rival do Corinthians, Marcelinho protagonizou uma virada épica. Após um erro no primeiro tempo, o meia foi fundamental na reação corintiana, marcando um gol de falta e participando do gol da vitória. Essa partida consolidou a importância de Marcelinho para o time e o colocou definitivamente no coração da Fiel Torcida.

A conquista do Paulistão de 1995, com a atuação brilhante de Marcelinho, foi apenas o início de uma história de sucesso do jogador com a camisa do Corinthians. O meia se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, com títulos importantes e momentos inesquecíveis que marcaram gerações de torcedores.

A camisa do Corinthians de 1995, na versão torcedor e com o número 7 de Marcelinho Carioca, é uma peça histórica que encapsula a alma de uma das gerações mais vitoriosas e carismáticas da história do clube. Produzida pela Penalty, ela representa não apenas o auge de um time, mas também a expressão de uma era de glórias e emoções que marcaram o futebol brasileiro. O design da camisa, com o tradicional branco e preto, é uma homenagem à identidade do Corinthians, cujas cores imortalizaram sua torcida e sua presença no cenário nacional e internacional.

O número 7 de Marcelinho Carioca, um dos maiores ícones da história recente do clube, confere à peça um caráter único, remetendo ao talento inconfundível de um jogador que, com sua visão de jogo, habilidade e cobranças de falta excepcionais, se tornou um dos maiores ídolos da torcida alvinegra. O escudo bordado, junto à marca Penalty, que representava a qualidade e o compromisso com o desempenho em campo, reforça a ligação entre a equipe e sua fervorosa base de fãs.

No tamanho G e em condição impecável, esta camisa não é apenas um uniforme, mas uma peça de memória viva, que reverbera o talento de um dos maiores camisas 7 do futebol brasileiro. Ela representa o espírito de uma geração de jogadores que encantou o Brasil e fez história, liderada por Marcelinho Carioca, um ídolo que se imortalizou com o manto corintiano. Vestir essa camisa é reviver a paixão, o talento e as conquistas de um clube que nunca desistiu de sua busca pela glória, sempre com a alma e o coração pulsando nas arquibancadas.

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo dez camisas históricas e emblemáticas no terceiro leilão do Seu Lance! E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 10 de fevereiro, a partir das 18h (de Brasília), teremos um pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; e que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Como fazer para dar um lance?

Para participar do leilão, basta visitar o site Seu Lance!, abrir a aba "catálogos" e navegar pela grande variedade de itens históricos do futebol brasileiro e mundial. Após encontrar aquela camisa lendária que você tanto procurava, é só realizar o cadastro no site e participar: escreva o valor desejado e aperte o botão "Fazer Lance". As camisas estarão disponíveis até o dia 10 de fevereiro, quando o Lance! promoverá um novo pregão ao vivo no canal de YouTube e no perfil do Instagram para anunciar os resultados.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

