O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o lendário Morumbi, é um dos templos do futebol brasileiro. Inaugurado em 1960, o estádio foi durante décadas o maior do país e sede de momentos inesquecíveis do São Paulo Futebol Clube — títulos, shows e vitórias históricas. O Lance! apresenta a maior goleada da história do Morumbi.

Com capacidade para mais de 67 mil torcedores e uma aura que mistura tradição e imponência, o Morumbi testemunhou alguns dos jogos mais marcantes da história do futebol nacional. Entre eles, destacam-se as grandes goleadas que ajudaram a construir a imagem de um São Paulo dominante e ofensivo em casa.

A maior de todas aconteceu em 2001, quando o Tricolor venceu o Botafogo-PB por 10 a 0, pela Copa do Brasil. A partida entrou para a história não apenas como o placar mais elástico do estádio, mas também como uma das maiores goleadas da história do São Paulo em competições oficiais.

Maior goleada da história do Morumbi

A maior goleada da história: São Paulo 10 x 0 Botafogo-PB (2001)

No dia 28 de março de 2001, o Morumbi viveu uma noite mágica. Em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, o São Paulo atropelou o Botafogo da Paraíba com uma atuação de gala.

O time, então comandado por Levir Culpi, contava com nomes como Luís Fabiano, França, Kaká, Belletti, Júlio Baptista e Gustavo Nery, e não tomou conhecimento do adversário.

O placar foi sendo construído de forma avassaladora: França e Luís Fabiano marcaram três gols cada, enquanto Kaká, Belletti, Rogério Pinheiro e Júlio Baptista completaram o massacre. O público presente no Morumbi testemunhou um São Paulo impiedoso, ofensivo e técnico — um verdadeiro show coletivo.

A vitória por 10 a 0 foi a maior da história do estádio e uma das maiores da Copa do Brasil. O resultado consolidou o time como um dos mais fortes do país naquele início de década, pavimentando o caminho para os anos de ouro que viriam com a geração tricampeã mundial.

São Paulo 9 x 1 4 de Julho-PI (Copa do Brasil 2021)

Duas décadas depois, em 8 de junho de 2021, o São Paulo reviveu o espírito das goleadas históricas no Morumbi. Após perder o jogo de ida para o 4 de Julho-PI, o Tricolor respondeu de forma fulminante: 9 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Sob o comando de Hernán Crespo, o time misturou juventude e experiência, com destaque para Pablo, autor de três gols, e Rigoni, que também brilhou. O resultado igualou a segunda maior goleada da história do estádio, reacendendo a memória de 2001 e mostrando que o Morumbi ainda é sinônimo de grandes atuações.

Outras goleadas históricas

O estádio também foi palco de goleadas marcantes em diferentes épocas e competições. Em 1965, o São Paulo venceu o Noroeste por 8 a 0, pelo Campeonato Paulista, com grande atuação do atacante Serginho. Já em 1970, durante o Troféu Readers Digest, o Tricolor aplicou 8 a 0 no Mitsubishi, do Japão, em um amistoso internacional que mostrou o poder técnico do clube mesmo fora das competições oficiais.

Em 1997, o time comandado por Muricy Ramalho aplicou 8 a 1 sobre o Juventus-SP, também pelo Paulistão, com destaque para Dodô, o "artilheiro dos gols bonitos", que marcou três vezes. Essa partida é lembrada por muitos torcedores como uma das grandes exibições do São Paulo dos anos 1990, período de transição entre gerações vitoriosas.

O impacto das goleadas no legado do Morumbi

Cada uma dessas goleadas ajudou a consolidar o Morumbi como um dos estádios mais temidos do Brasil. O local sempre exerceu um fator psicológico importante, onde o São Paulo construiu uma identidade de time dominante, técnico e implacável em casa.

Ao longo das décadas, o estádio também foi palco de finais de Libertadores, Campeonatos Brasileiros e Paulistas, além de shows internacionais e eventos culturais. A mistura de história esportiva e relevância cultural faz do Morumbi um verdadeiro patrimônio do futebol brasileiro.

O Morumbi hoje

Atualmente, o estádio segue sendo a casa do São Paulo e um símbolo de resistência e tradição. Apesar da modernização dos novos estádios da era pós-Copa de 2014, o Morumbi mantém seu charme e imponência. Passou por reformas de iluminação, gramado e estrutura de arquibancadas, mas preserva o caráter clássico de um dos maiores palcos do futebol sul-americano.

Em dias de casa cheia, a energia que toma conta das arquibancadas lembra as grandes noites de França, Kaká e Rogério Ceni. O Morumbi segue sendo um santuário tricolor, onde o passado e o presente se encontram em cada goleada, em cada grito de gol e em cada nova geração de torcedores.

Maiores goleadas da história do Morumbi