O dia 8 de maio de 2005 marcou um dos capítulos mais impactantes da história recente do Majestoso. Em plena tarde de domingo no Pacaembu, diante de quase 18 mil torcedores, o São Paulo aplicou um contundente 5 a 1 sobre o Corinthians pela 3ª rodada do Brasileirão. Com atuação coletiva de altíssimo nível, o time de Paulo Autuori dominou todas as ações e construiu um placar que se tornou referência no clássico. O Lance! relembra Corinthians 1 x 5 São Paulo no Brasileirão 2005.

O Corinthians, ainda em fase de ajustes sob o comando de Daniel Passarella, sentiu a intensidade do rival desde os primeiros minutos. Com problemas de compactação, vulnerabilidade defensiva e dificuldades na transição, o Timão não conseguiu acompanhar o ritmo são-paulino, especialmente após o primeiro gol. O time contava com a força de Tevez e Carlos Alberto, mas teve dificuldades no meio e sofreu muito com as infiltrações tricolores.

Do outro lado, o São Paulo vivia momento de afirmação. Com um elenco equilibrado e jogadores em grande fase — como Mineiro, Josué, Danilo e Cicinho —, a equipe tricolor apresentou futebol maduro, organizado e eficiente. Luizão foi o grande nome do jogo, com dois gols e participação constante nas jogadas ofensivas.

O placar final, 5 a 1, refletiu o controle são-paulino e escancarou problemas defensivos do Corinthians. Mesmo com um gol tardio de Carlos Alberto, de pênalti, o time alvinegro não conseguiu evitar uma das derrotas mais marcantes de sua história no confronto.

Corinthians 1 x 5 São Paulo no Brasileirão 2005

Primeiro tempo: superioridade total do São Paulo e 3 a 0 antes do intervalo

O São Paulo foi dominante desde o apito inicial. A intensidade pelo meio com Mineiro e Josué, somada à mobilidade de Danilo e à força de Luizão, rapidamente colocou o Corinthians em situação de emergência. Logo aos 3 minutos, Rogério Ceni abriu o placar cobrando pênalti com perfeição — um golpe imediato na estratégia alvinegra, que já mostrava dificuldades de organização.

continua após a publicidade

O Corinthians tentou responder, mas a equipe de Daniel Passarella sofria para progredir no campo. A pressão tricolor era constante, e aos 13 minutos Luizão apareceu na área para marcar o segundo, aproveitando jogada construída com precisão pelo lado esquerdo. O São Paulo seguia mais agressivo, compacto e veloz, enquanto o Corinthians tinha dificuldades na saída e falhava defensivamente.

Aos 16 minutos, a superioridade virou goleada parcial. Danilo recebeu na entrada da área, girou com liberdade e colocou no canto, marcando o terceiro gol. Era o retrato perfeito do que foi o primeiro tempo: um São Paulo dominante, criativo e intenso contra um Corinthians desorganizado e vulnerável. O 3 a 0 no intervalo refletia exatamente o que se viu em campo.

Segundo tempo: controle tricolor, mais dois gols e desconto tardio do Corinthians

O Corinthians voltou tentando pressionar, mas o São Paulo manteve controle emocional e técnico da partida. A equipe de Paulo Autuori administrou o ritmo, aproveitou os espaços que o rival oferecia e continuou chegando com perigo. Aos 47 minutos, Luizão marcou novamente, em jogada que explorou falha defensiva e consolidou a tarde brilhante do atacante.

A goleada ficou ainda mais pesada aos 73 minutos, quando Cicinho apareceu como elemento surpresa, invadiu a área e marcou o quinto gol tricolor. Com amplo domínio, o São Paulo passou a tocar a bola com tranquilidade e esperar o tempo passar.

Somente aos 88 minutos o Corinthians conseguiu descontar, em pênalti convertido por Carlos Alberto. O lance não alterou a narrativa: o São Paulo havia construído um dos seus maiores clássicos do século, impondo intensidade, qualidade técnica e superioridade tática durante praticamente todos os 90 minutos.

Uma goleada emblemática no Majestoso

O 5 a 1 tornou-se um dos placares mais marcantes da rivalidade. Enquanto o São Paulo mostrava força, profundidade e maturidade, o Corinthians revelava fragilidades que seriam discutidas ao longo do campeonato. A partida é lembrada até hoje como símbolo da grande fase tricolor em 2005, ano em que o clube conquistaria a Libertadores e consolidaria um dos times mais fortes de sua história recente.

Para os corintianos, o jogo marcou um alerta. A equipe de Passarella precisava rapidamente corrigir problemas defensivos, ajustar o posicionamento e buscar maior equilíbrio. Mesmo com nomes de peso, o Corinthians não encontrou respostas.

Ficha técnica - Corinthians 1 x 5 São Paulo no Brasileirão 2005

Corinthians 1 x 5 São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro 2005 – 3ª rodada

Data: Domingo, 8 de maio de 2005

Horário: 16h00

Local: Estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo (SP)

Público: 17.994 torcedores

Árbitro: Wilson Seneme (SP)

Gols

São Paulo:

Rogério Ceni, 3’ (pênalti)

Luizão, 13’

Danilo, 16’

Luizão, 47’

Cicinho, 73’

Corinthians:

Carlos Alberto, 88’ (pênalti)

Corinthians: Tiago; Betão, Marquinhos Silva, Anderson e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Carlos Alberto, Roger e Edson Sitta; Gil e Carlos Tévez. Técnico: Daniel Passarella.

São Paulo: Rogério Ceni; Cicinho, Alex Bruno, Fabão, Edcarlos e Júnior; Josué, Mineiro e Danilo; Luizão e Grafite. Técnico: Paulo Autuori.