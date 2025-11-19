O Flamengo dominou a segunda etapa, marcando quatro gols em 40 minutos.

Zico abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo, desencadeando a goleada.

Flamengo venceu o Fluminense por 5 a 0 na 7ª rodada do Brasileiro 1989.

O clássico do dia 2 de dezembro de 1989, válido pela 7ª rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro, ficou marcado como um dos maiores atropelos da história do Fla-Flu. Jogando no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, o Flamengo aplicou um impiedoso 5 a 0 sobre o Fluminense em tarde inspirada de Zico, Renato Gaúcho e de uma equipe rubro-negra extremamente dominante. O Lance! relembra Fluminense 0 x 5 Flamengo no Brasileirão 1989.

Apesar do placar elástico, o primeiro tempo terminou sem gols, com ambas as equipes alternando momentos de pressão e erros de definição. O Flu até fez partida competitiva nos 45 iniciais, apoiado por boa presença da torcida local — mais de 13 mil espectadores estiveram no estádio mineiro. Mas a postura tricolor não resistiria ao ritmo que o Flamengo imprimiria na etapa final.

A partir da abertura do placar, aos 22 minutos, com Zico aproveitando rebote, o jogo mudou completamente. O Flamengo passou a atuar em velocidade, com troca de passes envolvente e intensidade muito superior. Telê Santana, no comando do Fluminense, viu seu time desmoronar diante de um adversário tecnicamente mais qualificado e motivado.

O segundo tempo foi praticamente um exercício de autoridade rubro-negra. O Flamengo marcou quatro vezes em pouco mais de 40 minutos, com Renato Gaúcho ampliando, Luís Carlos fazendo o terceiro, Uidemar anotando o quarto e Bujica fechando a goleada histórica aos 88 minutos.

O resultado entrou para a memória do clássico como um dos maiores placares já registrados entre os rivais, símbolo de uma tarde em que o Flamengo funcionou como um relógio e o Fluminense não conseguiu acompanhar o ritmo após o intervalo.

Fluminense 0 x 5 Flamengo no Brasileirão 1989

Primeiro tempo equilibrado, mas com sinais do que viria

Embora o placar final sugira um domínio absoluto desde o início, a primeira etapa foi mais equilibrada. O Fluminense tentava manter posse de bola com Vander Luiz, Donizete Oliveira e João Santos, enquanto o Flamengo buscava infiltrações com Zinho e Ailton.

Zico, mesmo mais experiente, já dava indícios de sua influência. O camisa 10 encontrou espaços entre as linhas tricolores e comandou a criação rubro-negra, obrigando Ricardo Pinto a fazer boas defesas. O Fluminense também ameaçou em chutes de Franklin Bittencourt e movimentações de Sílvio, mas faltou presença diária e organização.

Telê Santana e Valdir Espinosa travaram um duelo tático interessante nos 45 iniciais, com compactação e marcação encaixando de ambos os lados. Mas enquanto o Flu sustentava o empate com esforço físico, o Flamengo parecia crescer tecnicamente a cada minuto — indício claro de que o segundo tempo seria decisivo.

O gol de Zico abre o caminho da goleada

Aos 22 minutos, Zico aproveitou rebote da defesa e finalizou com categoria para abrir o placar. O gol teve efeito imediato: deu confiança ao Flamengo e abalou emocionalmente o Fluminense, que começava a mostrar falhas de recomposição.

O Rubro-Negro tornou-se mais agressivo, com Leonardo avançando pelo lado esquerdo, Júnior distribuindo o jogo com maestria e Renato Gaúcho ganhando todos os duelos individuais. A intensidade rubro-negra começou a sufocar o Flu, que já não conseguia sair do campo defensivo.

Segundo tempo devastador do Flamengo

A etapa final foi uma avalanche. Logo aos 49 minutos, Renato Gaúcho marcou o segundo gol após jogada trabalhada pelo meio. A partir daí, o Fluminense desmoronou: lento na transição, espaçado defensivamente e vulnerável diante de um adversário que jogava com liberdade e confiança.

Luís Carlos fez o terceiro aos 67 minutos, em finalização precisa dentro da área. O quarto veio aos 76, com Uidemar acertando chute forte de média distância. E a goleada virou massacre quando Bujica entrou para fechar o placar aos 88 minutos, aproveitando erros de posicionamento da defesa tricolor.

O Flamengo poderia até ter marcado mais. A troca de passes envolvente, liderada por Júnior e Zico, desmontou qualquer tentativa de reação do Fluminense. A diferença técnica e física entre as equipes ficou exposta de forma contundente.

Um dos maiores Fla-Flus da história

A goleada por 5 a 0 é lembrada até hoje como um dos maiores triunfos do Flamengo sobre o Fluminense. Não apenas pelo placar, mas pela maneira como o time se impôs — com show de Zico, participação efetiva de Renato Gaúcho e atuação coletiva quase perfeita.

Para o Fluminense, o jogo simbolizou uma das tardes mais difíceis de sua história recente, evidenciando fragilidades de um elenco jovem diante de um rival experiente, forte e extremamente organizado. A partida entrou para a lista dos grandes dérbis com domínio rubro-negro no futebol brasileiro.

Ficha técnica - Fluminense 0 x 5 Flamengo no Brasileirão 1989

Fluminense 0 x 5 Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro 1989 – 2ª Fase – 7ª rodada

Data: Sábado, 2 de dezembro de 1989

Local: Estádio Radialista Mário Helênio (Municipal de Juiz de Fora), Juiz de Fora (MG), Brasil

Público: 13.783 espectadores

Gols

Flamengo:

Zico, 22’

Renato Gaúcho, 49’

Luís Carlos, 67’

Uidemar, 76’

Bujica, 88’

Fluminense: Ricardo Pinto; Carlos André, Édson Mariano, Alexandre Torres e Marcelo Barreto; Vander Luiz, Vitor Silva, João Santos e Donizete Oliveira; Sílvio e Franklin Bittencourt. Técnico: Telê Santana.

Flamengo: Zé Carlos; Josimar, Rogério, Júnior e Leonardo; Ailton, Zico e Zinho; Luís Carlos, Bujica e Renato Gaúcho. Técnico: Valdir Espinosa.