Estádio do Maracanã é um dos mais importantes do futebol mundial.

O Estádio do Maracanã, oficialmente denominado Estádio Jornalista Mário Filho, é um dos mais importantes e simbólicos palcos do futebol mundial. Localizado no Rio de Janeiro, o estádio já recebeu alguns dos maiores eventos esportivos da história, incluindo duas finais de Copa do Mundo, a cerimônia de abertura das Olimpíadas e inúmeros clássicos nacionais e internacionais. Seu nome está diretamente ligado à paixão dos brasileiros pelo futebol. O Lance! explica qual a capacidade atual do Maracanã?

Qual a capacidade atual do Maracanã?

Desde sua inauguração em 1950, o Maracanã passou por diversas transformações estruturais, tanto para modernização quanto para adequação às normas internacionais de segurança. As reformas também alteraram significativamente sua capacidade ao longo das décadas. O estádio que já abrigou mais de 190 mil pessoas em uma só partida hoje conta com uma estrutura moderna e confortável, mas com número reduzido de assentos, respeitando exigências de conforto, acessibilidade e evacuação rápida.

Muitos torcedores ainda se perguntam qual é a capacidade oficial atual do Maracanã. A resposta envolve não apenas um número absoluto, mas também a compreensão das mudanças pelas quais o estádio passou. Reformas realizadas para grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 resultaram em um novo layout de arquibancadas, substituição de cadeiras, criação de setores VIP e melhorias significativas na infraestrutura.

Neste texto, você vai descobrir não apenas qual é a capacidade atual do Maracanã, mas também entender como ela evoluiu ao longo dos anos, como está dividida a estrutura do estádio, quais eventos históricos bateram recordes de público e como ele se compara com outros grandes estádios do Brasil. Continue a leitura para conhecer todos os detalhes desse verdadeiro templo do futebol.

Evolução da capacidade do Maracanã

Originalmente, o Maracanã foi projetado para acomodar cerca de 200 mil pessoas, sendo considerado o maior estádio do mundo na época de sua inauguração. No entanto, com o passar dos anos, a capacidade foi sendo reduzida devido a reformas que visavam melhorar a segurança e o conforto dos torcedores. Atualmente, o estádio comporta 78.838 espectadores.

Estrutura e setores do estádio

O Maracanã possui três níveis de arquibancadas: inferior, superior e os camarotes. Após as reformas, todos os setores foram equipados com assentos individuais, eliminando as antigas áreas de “geral” onde os torcedores assistiam aos jogos em pé. Além disso, o estádio conta com áreas VIP, tribunas de imprensa e acessibilidade para pessoas com deficiência.

Eventos históricos e recordes de público do Maracanã

Ao longo de sua história, o Maracanã foi palco de eventos memoráveis, incluindo as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, além das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. O recorde oficial de público do estádio é de 199.854 pessoas, registrado na final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai .

Comparativo com outros estádios brasileiros

Com capacidade para 78.838 espectadores, o Maracanã é o maior estádio do Brasil. Em comparação, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, possui capacidade para 72.788 pessoas, sendo o segundo maior do país.