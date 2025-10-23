Maior goleada da história do Estádio Nilton Santos

Outras goleadas notáveis incluem 6 x 0 sobre Criciúma em 2014 e 6 x 0 sobre Aurora em 2024.

Inaugurado em 2007 para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o Estádio Nilton Santos, conhecido também como Engenhão, rapidamente se consolidou como a nova casa do Botafogo e um dos palcos mais modernos do futebol brasileiro. Com arquitetura arrojada, capacidade para mais de 45 mil torcedores e uma atmosfera única, o estádio carrega o nome de um dos maiores ídolos da história do clube e da Seleção Brasileira. O Lance apresenta a maior goleada da história do Nilton Santos.

O Nilton Santos foi cenário de grandes momentos do Botafogo no século XXI — títulos, vitórias épicas e, claro, goleadas inesquecíveis. Ao longo dos anos, o estádio testemunhou atuações que misturaram arte e intensidade, com o Alvinegro transformando o gramado em palco de exibições históricas.

Entre todas, uma partida se destaca como o símbolo máximo do poder ofensivo botafoguense: Botafogo 7 x 0 Macaé, em 2008. Esse jogo, válido pelo Campeonato Carioca, permanece como a maior goleada da história do Nilton Santos e uma das mais expressivas do clube em sua era moderna.

Maior goleada da história do Nilton Santos

A maior de todas: Botafogo 7 x 0 Macaé (2008)

O dia 16 de março de 2008 marcou uma das tardes mais inspiradas do ataque alvinegro. O Botafogo, dirigido por Cuca, vivia uma boa fase e contava com um elenco técnico e criativo, com Lucio Flavio, Zé Carlos, Jorge Henrique, Thiago Silva e Dodô, o artilheiro e grande nome daquela geração.

Desde o apito inicial, o Botafogo dominou completamente o Macaé. As jogadas fluíam com naturalidade, os passes eram precisos e as finalizações letais. Dodô marcou dois gols, Lucio Flavio deu show no meio-campo, e o time fechou o placar em 7 a 0, fazendo a torcida vibrar como se fosse uma final.

Além de garantir a classificação antecipada no Campeonato Carioca, o resultado serviu para reforçar a força do time dentro do seu novo lar. O Nilton Santos, ainda em fase de consolidação como casa botafoguense, viu nascer ali uma nova identidade — moderna, vibrante e ofensiva.

Botafogo 6 x 0 Aurora: noite de Libertadores em 2024

Mais de uma década depois, o Nilton Santos voltaria a viver uma noite de gala. Em 2024, pela Copa Libertadores, o Botafogo enfrentou o Aurora, da Bolívia, no jogo de volta da segunda fase. Após um empate fora de casa, o Glorioso precisava de uma grande atuação para avançar — e entregou um espetáculo.

O placar final de 6 a 0 foi construído com autoridade. Tiquinho Soares, Jeffinho e Eduardo comandaram o massacre, em uma noite em que o estádio pulsou com mais de 40 mil torcedores empurrando o time. A goleada recolocou o Botafogo no mapa das grandes noites continentais, revivendo memórias de glórias antigas e consolidando o Engenhão como um verdadeiro caldeirão alvinegro.

Brasileirão de 2014: o 6 a 0 sobre o Criciúma

Outro capítulo marcante aconteceu em 2014, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo atropelou o Criciúma por 6 a 0. Naquele dia, Zeballos, Bolívar e Ferreyra foram os destaques, e o time de Vagner Mancini mostrou um futebol envolvente e agressivo.

Embora o clube vivesse uma temporada irregular, a goleada sobre o Criciúma foi um respiro de orgulho para a torcida. A partida entrou para a história como uma das maiores vitórias do Botafogo no Nilton Santos, com uma atuação coletiva que fez lembrar os tempos áureos da equipe.

Outras grandes vitórias no Nilton Santos

O Nilton Santos também foi palco de outras vitórias expressivas. Em 2008, o mesmo time que goleou o Macaé também venceu o Mesquita por 6 a 2, com grande atuação de Lucio Flavio e Jorge Henrique. Já em 2012, pelo Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Olaria por 5 a 0, em uma tarde inspirada de Elkeson, que marcou dois gols e deu uma assistência.

Esses jogos reforçam o domínio do Botafogo em seu estádio e a mística de que, quando o time engrena no Nilton Santos, poucos adversários resistem.

O impacto histórico das goleadas

As goleadas no Nilton Santos ajudaram a redefinir a relação entre o Botafogo e seu torcedor. Depois da era do Maracanã, o clube encontrou em Engenho de Dentro um novo lar — mais próximo, mais identificado e com um ambiente familiar. Cada vitória expressiva consolidou o estádio como território sagrado, um espaço onde o Botafogo reencontrou sua grandeza.

A goleada sobre o Macaé foi um marco de afirmação. Já as vitórias sobre Aurora e Criciúma mostraram que o estádio também poderia ser palco de feitos continentais e nacionais. O Nilton Santos, hoje, é sinônimo de orgulho para o torcedor alvinegro e um símbolo da modernidade do clube.

Nilton Santos hoje

Rebatizado oficialmente em 2015 em homenagem ao "Enciclopédia do Futebol", Nilton Santos, o estádio passou por melhorias estruturais, modernização da iluminação e da área de imprensa, e hoje figura entre os mais completos do país.

Além de sediar jogos do Botafogo, recebe partidas da Seleção Brasileira, shows internacionais e grandes eventos esportivos. A atmosfera do estádio, com a torcida alvinegra empurrando o time das arquibancadas, continua sendo uma das mais intensas do futebol carioca.

Principais goleadas no Estádio Nilton Santos: