13/11/2024

Inaugurado em 2007, o Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão, é um dos principais estádios do Rio de Janeiro e a casa do Botafogo. Ao longo dos anos, o estádio tem sido o palco de partidas emocionantes, com torcedores comparecendo em massa para apoiar o Glorioso e outras equipes cariocas. Com capacidade para cerca de 44 mil pessoas, o Nilton Santos já registrou maiores públicos em jogos importantes. A seguir, confira os dez maiores públicos da história do estádio.

10 jogos com os maiores públicos do Nilton Santos na história

1. Fluminense 1 x 2 Botafogo – Campeonato Brasileiro – 30 de junho de 2007

O maior público do Estádio Nilton Santos foi registrado em um clássico entre Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que atraiu 43.810 torcedores. O Botafogo venceu por 2 a 1, em uma partida marcada pela rivalidade entre os times cariocas.

2. Botafogo 4 x 1 Coritiba – Campeonato Brasileiro – 30 de julho de 2023

Em 2023, o Botafogo enfrentou o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e venceu com uma goleada de 4 a 1. O jogo contou com 43.071 torcedores, reforçando o entusiasmo da torcida alvinegra em uma campanha sólida no campeonato.

3. Botafogo 5 x 0 Peñarol – Copa Libertadores – 23 de outubro de 2024

Em uma atuação dominante, o Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 na Copa Libertadores de 2024, diante de 42.982 torcedores presentes. Esse resultado marcou um dos maiores públicos e uma vitória memorável para o Glorioso.

4. Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu – Campeonato Carioca – 2 de fevereiro de 2011

Mesmo como mandante ocasional, o Flamengo também atraiu grandes públicos no Nilton Santos. Contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca de 2011, o Flamengo venceu por 1 a 0 diante de 42.108 torcedores, consolidando mais um grande público no estádio.

5. Botafogo 0 x 0 Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 9 de novembro de 2024

Na disputa pelo título do Brasileirão, o Botafogo acabou decepcionando os 41.899 torcedores presentes no Nilton Santos e apenas empatou com o Cuiabá. Esse foi o maior público do clube alvinegro no estádio no campeonato nacional em 2024.

6. Botafogo 1 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro – 2 de setembro de 2023

Em um clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo enfrentou o Flamengo e, apesar de uma derrota por 2 a 1, o estádio registrou 40.769 torcedores. A rivalidade entre os dois clubes atraiu um dos maiores públicos da temporada.

7. Botafogo 0 x 0 São Paulo – Copa Libertadores – 18 de setembro de 2024

Outro jogo da Copa Libertadores em 2024, desta vez um empate sem gols entre Botafogo e São Paulo, teve um público de 40.089 torcedores. Essa partida foi tensa e contou com o apoio da torcida em busca de uma vitória no torneio continental.

8. Flamengo 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – 5 de junho de 2011

Em mais uma partida com o Flamengo como mandante no Nilton Santos, o clube rubro-negro empatou com o Corinthians em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, com 42.000 torcedores presentes. Esse jogo destacou a força da torcida flamenguista, mesmo fora do Maracanã.

9. Botafogo 2 x 1 Portuguesa – Copa do Brasil – 23 de abril de 2008

Em 2008, pela Copa do Brasil, o Botafogo enfrentou a Portuguesa e venceu por 2 a 1. O jogo teve um público estimado de 40.000 torcedores, marcando um dos maiores eventos de público no estádio para uma partida da Copa do Brasil.

10. Botafogo 1 x 0 River Plate – Copa Sul-Americana – 19 de setembro de 2007

Em uma partida histórica pela Copa Sul-Americana, o Botafogo enfrentou o River Plate e venceu por 1 a 0. 39.500 torcedores compareceram ao estádio para apoiar o time carioca em um duelo emocionante contra o gigante argentino.

Os grandes públicos do Estádio Nilton Santos demonstram a paixão dos torcedores cariocas e a importância do estádio como palco de grandes jogos. Seja em clássicos regionais, competições nacionais ou internacionais, o Nilton Santos continua sendo um dos locais mais vibrantes do futebol brasileiro, proporcionando momentos inesquecíveis para os fãs do esporte.