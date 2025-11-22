Corinthians aplicou 6 a 0 sobre o Cobresal em abril de 2016, maior goleada na arena.

Inaugurada em maio de 2014, a Neo Química Arena, localizada em Itaquera, zona leste de São Paulo, é um dos estádios mais modernos do futebol brasileiro e símbolo de uma nova era do Corinthians. Construída para sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014, a arena se tornou rapidamente um dos estádios mais temidos do país, com média de público elevada e um ambiente que pressiona qualquer adversário. O Lance! relembra a maior goleada da história da Neo Química Arena.

Desde então, o estádio foi palco de títulos, viradas épicas e também de goleadas históricas, que marcaram a trajetória recente do Timão. Nenhuma, porém, superou a noite mágica de abril de 2016, quando o Corinthians aplicou 6 a 0 sobre o Cobresal, do Chile, pela Copa Libertadores da América, estabelecendo o maior placar de sua história no estádio.

A maior goleada da história da Neo Química Arena

A maior de todas: Corinthians 6 x 0 Cobresal (Libertadores 2016)

O dia 20 de abril de 2016 ficou marcado na memória da Fiel. Sob o comando de Tite, o Corinthians já estava classificado às oitavas de final da Libertadores, mas entrou em campo determinado a dar um espetáculo diante de mais de 40 mil torcedores.

O adversário, o Cobresal, do Chile, foi totalmente envolvido. Em ritmo de treino, o Timão abriu o placar logo aos 9 minutos com Marlone, que acertou um golaço de fora da área. Guilherme, Luciano, André, Elias e Cristian completaram o massacre, fechando o placar em 6 a 0.

A partida simbolizou o auge do Corinthians pós-título brasileiro de 2015, com um time entrosado, técnico e confiante. Além disso, mostrou o poder da Neo Química Arena em competições internacionais — o Timão somou, na época, uma das melhores campanhas como mandante da Libertadores.

Corinthians 6 x 1 São Paulo (Brasileirão 2015): o Clássico da Demolição na Neo Química Arena

Poucos meses antes, outro resultado havia entrado para a história. Em 22 de novembro de 2015, o Corinthians, já campeão brasileiro com antecedência, recebeu o São Paulo em Itaquera e aplicou 6 a 1, em uma das maiores goleadas da história do Majestoso.

Mesmo com um time reserva, o Timão atropelou o rival com gols de Bruno Henrique, Romero (2), Edu Dracena, Lucca e Cristian. O placar elástico foi um símbolo da supremacia corintiana naquele campeonato e consolidou a Neo Química Arena como um verdadeiro forte corintiano.

Aquela tarde foi de festa nas arquibancadas, com a torcida celebrando o título e provocando o rival, em uma das maiores exibições da história do estádio.

Corinthians 5 x 0 Fluminense (Brasileirão 2020)

Já em 13 de janeiro de 2021, pela reta final do Brasileirão de 2020, o Corinthians aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Fluminense, com grande atuação coletiva. Comandado por Vagner Mancini, o time mostrou intensidade e domínio total.

Os gols foram marcados por Cazares, Jô, Fagner, Mateus Vital e Otero, em uma noite que lembrou os tempos áureos do futebol envolvente de Tite. O resultado manteve viva a esperança de classificação para a Libertadores e reafirmou a força corintiana em casa.

Corinthians 5 x 0 Sport Huancayo (Sul-Americana 2021)

Poucos meses depois, em 20 de maio de 2021, o Corinthians voltou a aplicar uma goleada internacional em Itaquera, desta vez pela Copa Sul-Americana. Diante do Sport Huancayo, do Peru, o Timão dominou completamente a partida, vencendo por 5 a 0.

Com um time jovem e reformulado, o destaque ficou por conta de Léo Natel e Gustavo Mosquito, que mostraram velocidade e eficiência. Foi uma das vitórias mais convincentes do Corinthians na era pós-pandemia e uma amostra do poder de reação do clube após temporadas turbulentas.

Corinthians 5 x 0 Ponte Preta (Paulistão 2022)

Em 12 de março de 2022, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians de Vítor Pereira mostrou sua força logo no início da temporada. Com Willian, Paulinho, Giuliano e Roger Guedes em grande fase, o Timão goleou a Ponte Preta por 5 a 0, encantando o torcedor presente na Neo Química Arena.

Foi uma das atuações mais vistosas do Corinthians nos últimos anos, com transições rápidas e um domínio técnico que lembrou os tempos de glória de 2015.

O impacto histórico das goleadas

As goleadas aplicadas na Neo Química Arena representam mais do que simples resultados elásticos — são momentos de afirmação da identidade corintiana moderna, marcada pela força coletiva e pelo apoio incondicional da Fiel Torcida.

Desde 2014, o estádio se tornou um símbolo da reconstrução do Corinthians: do título mundial em 2012 à conquista do Brasileiro em 2015, passando por campanhas continentais marcantes e jogos inesquecíveis.

Essas goleadas também mostram como o Timão aprendeu a fazer da sua casa um caldeirão, onde o adversário sente a pressão e o torcedor se sente parte de cada lance.

A Neo Química Arena hoje

Com uma das estruturas mais avançadas do país, a Neo Química Arena segue sendo referência em conforto, tecnologia e sustentabilidade. É o estádio brasileiro com melhor aproveitamento de mandante desde sua inauguração e palco de partidas decisivas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Além do futebol, o local também recebe eventos culturais e shows internacionais, reforçando seu papel como um dos maiores centros esportivos e de entretenimento da América Latina.

Principais goleadas da história da Neo Química Arena: