Lewis Hamilton na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, reconhecido por seu talento excepcional, conquistas impressionantes e impacto dentro e fora das pistas. Com sete títulos mundiais, ele se tornou um ícone do automobilismo e um dos atletas mais influentes do mundo. Desde sua estreia na categoria em 2007, Hamilton tem se destacado não apenas por sua velocidade e habilidade em corridas, mas também por seu engajamento em causas sociais e ambientais.

Sua carreira na Fórmula 1 é marcada por momentos inesquecíveis, desde sua primeira vitória em 2007 até os anos dominantes com a Mercedes. Com recordes de vitórias, pole positions e pódios, Hamilton continua a ser uma figura central na categoria. Além disso, sua mudança para a Ferrari em 2025 representa um novo desafio em sua trajetória.

Biografia do piloto

Lewis Carl Davidson Hamilton nasceu em 7 de janeiro de 1985, em Stevenage, Inglaterra. Desde pequeno, mostrou interesse pelo automobilismo e iniciou sua carreira no kart aos oito anos de idade. Seu talento rapidamente chamou a atenção de Ron Dennis, então chefe da McLaren, que o contratou para o programa de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe.

Ao longo dos anos, Hamilton acumulou títulos nas categorias de base, incluindo o da Fórmula Renault, F3 Euro Series e GP2, consolidando-se como uma das grandes promessas do automobilismo mundial. Sua ascensão meteórica culminou na sua estreia na Fórmula 1 em 2007, tornando-se o primeiro piloto negro a competir na categoria.

Fora das pistas, Hamilton sempre foi um apaixonado por música e moda, explorando diferentes áreas além do automobilismo. Seu ativismo social também o levou a se tornar uma das vozes mais influentes do esporte, defendendo causas como diversidade e sustentabilidade.

Carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Hamilton fez sua estreia na Fórmula 1 pela McLaren em 2007 e logo em sua primeira temporada protagonizou uma disputa intensa pelo título, terminando como vice-campeão por apenas um ponto. No ano seguinte, consagrou-se campeão mundial, tornando-se o mais jovem piloto a conquistar um título na época.

Entre 2009 e 2012, Hamilton permaneceu competitivo na McLaren, mas não conseguiu repetir o sucesso de seu primeiro título. Em 2013, tomou uma decisão ousada ao se transferir para a Mercedes, uma equipe que, na época, não era uma das mais fortes do grid. No entanto, essa escolha se mostrou uma das mais acertadas da história do esporte.

A partir de 2014, Hamilton e a Mercedes dominaram a Fórmula 1 com um desempenho avassalador. Sob a liderança da equipe alemã, ele conquistou seis campeonatos mundiais (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020), quebrando recordes e se tornando o piloto com mais vitórias na história da F1. Durante esse período, travou batalhas memoráveis contra Nico Rosberg, Sebastian Vettel e Max Verstappen.

Nos anos seguintes, enfrentou desafios com a ascensão da Red Bull e de Max Verstappen, protagonizando uma das disputas mais acirradas de todos os tempos em 2021. Apesar da polêmica decisão no GP de Abu Dhabi, que resultou na perda do título para Verstappen, Hamilton seguiu competitivo e manteve sua relevância no grid.

Em 2024, Hamilton anunciou sua saída da Mercedes após o fim da temporada, optando por um novo desafio com a Ferrari a partir de 2025. A mudança marca uma nova fase de sua carreira e aumenta as expectativas sobre seu futuro na categoria. O britânico tentará trazer de volta a glória à equipe italiana, que não vence um campeonato mundial desde 2007.

Números de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Ao longo de sua carreira, Hamilton acumulou números impressionantes:

Títulos mundiais: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) Vitórias: 105 Pole positions: 104 Pódios: 202 Voltas mais rápidas: 67 Corridas disputadas: 356 (até 2024) Grand Chelems (pole, vitória, volta mais rápida e liderança de todas as voltas da corrida): 6

Esses recordes consolidam Hamilton como um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da F1, ao lado de lendas como Michael Schumacher e Ayrton Senna.

