Lando Norris na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Lando Norris é um dos pilotos mais promissores da Fórmula 1 atual. Desde sua estreia na categoria em 2019, ele vem demonstrando talento, consistência e capacidade de lutar entre os primeiros colocados. Defendendo a equipe McLaren, Norris alcançou sua primeira vitória em um Grande Prêmio em 2024, consolidando-se como um dos principais rivais de Max Verstappen na disputa pelo campeonato. Com um estilo de pilotagem agressivo e preciso, ele conquistou uma base fiel de fãs e se tornou um dos rostos mais populares do automobilismo moderno. O Lance! te conta tudo da carreira de Lando Norris na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Lando Norris nasceu em 13 de novembro de 1999, na cidade de Bristol, Inglaterra. Seu pai, Adam Norris, é um empresário bem-sucedido, enquanto sua mãe, Cisca Norris, é de origem belga. Desde pequeno, Lando demonstrou interesse por velocidade, começando sua trajetória no kart aos sete anos de idade. Ele rapidamente se destacou nas competições de kart, conquistando títulos importantes, incluindo o Campeonato Mundial de Kart em 2014.

Ao longo de sua carreira nas categorias de base, Norris acumulou conquistas impressionantes, incluindo os títulos da Eurocup Formula Renault 2.0, Toyota Racing Series e o Campeonato Europeu de Fórmula 3 da FIA. Sua performance chamou a atenção da McLaren, que o integrou ao seu programa de jovens pilotos em 2017.

Carreira na Fórmula 1

Lando Norris estreou na Fórmula 1 em 2019 pela McLaren, ao lado do espanhol Carlos Sainz Jr. Em sua temporada de estreia, ele demonstrou velocidade e consistência, terminando diversas corridas entre os dez primeiros. Nos anos seguintes, consolidou-se como um dos principais nomes da equipe britânica.

Em 2020, conquistou seu primeiro pódio no Grande Prêmio da Áustria, ao terminar em terceiro. O resultado consolidou seu crescimento na categoria. Em 2021, alcançou sua primeira pole position na Rússia e esteve muito perto de vencer a corrida, mas a decisão de permanecer na pista com pneus slicks em condições de chuva o fez perder a vitória.

No ano de 2023, Norris seguiu colecionando pódios e desempenhos consistentes, consolidando-se como um dos melhores pilotos do grid. Sua evolução foi recompensada em 2024, quando conquistou sua primeira vitória na F1, no Grande Prêmio de Miami. O triunfo abriu caminho para uma temporada brilhante, com novas vitórias na Holanda, Singapura e Abu Dhabi. Ele terminou o campeonato de 2024 como vice-campeão mundial, à frente de grandes nomes como Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Números de Lando Norris na Fórmula 1

Até o final da temporada de 2024, Lando Norris acumulava os seguintes números na Fórmula 1:

Vitórias: 4 Pódios: 26 Pole positions: 9 Voltas mais rápidas: 12 Pontos na carreira: 1007 Melhor classificação no campeonato: 2º lugar (2024)

Curiosidades