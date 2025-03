Lance Stroll na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Lance Stroll é um piloto canadense de Fórmula 1 que compete atualmente pela Aston Martin. Nascido em 29 de outubro de 1998, em Montreal, ele ingressou na categoria em 2017 pela equipe Williams e desde então tem se mantido no grid. Conhecido por sua trajetória no automobilismo desde o kart, Stroll acumulou conquistas importantes nas categorias de base antes de sua estreia na F1. Seu pai, o bilionário Lawrence Stroll, desempenhou um papel fundamental em sua carreira, investindo na Racing Point, equipe que posteriormente se tornou a Aston Martin. Ao longo dos anos, Lance Stroll conquistou pódios, uma pole position e se tornou um piloto consistente no grid. O Lance! te conta tudo sobre Lance Stroll na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Lance Stroll é filho do magnata canadense Lawrence Stroll e da estilista belga Claire-Anne Callens. Desde jovem, ele mostrou interesse pelo automobilismo, iniciando sua carreira no kart aos 10 anos. Seu talento rápido chamou a atenção da Ferrari Driver Academy, programa de desenvolvimento de jovens pilotos da Scuderia Ferrari, no qual ingressou em 2010. Stroll tem dupla nacionalidade, canadense e belga, e é fluente em inglês, francês, italiano e flamengo.

No kart, ele conquistou diversos títulos, incluindo o campeonato canadense e competições internacionais de prestígio. Em 2014, iniciou sua trajetória em monopostos ao disputar a Florida Winter Series e, posteriormente, a Fórmula 4 Italiana, onde sagrou-se campeão.

Carreira pré-F1 e na F1

Stroll nas categorias de base

Antes de chegar à Fórmula 1, Stroll competiu na Toyota Racing Series, onde venceu o campeonato de 2015. No mesmo ano, ingressou na F3 Europeia com a equipe Prema, terminando em quinto no campeonato. Em 2016, dominou a F3, conquistando 14 vitórias e o título com larga vantagem.

Williams (2017-2018)

Stroll fez sua estreia na Fórmula 1 em 2017 pela equipe Williams, ao lado do veterano Felipe Massa. Em sua temporada de estreia, conquistou seu primeiro pódio no GP do Azerbaijão, tornando-se o segundo piloto mais jovem da história a subir ao pódio. Em 2018, a Williams não teve um carro competitivo, e Stroll marcou apenas seis pontos.

Stroll na Racing Point (2019-2020)

Em 2019, seu pai adquiriu a Racing Point e Stroll foi contratado como piloto ao lado de Sergio Pérez. No GP da Alemanha, terminou em quarto, seu melhor resultado da temporada. Em 2020, Stroll alcançou sua primeira pole position no GP da Turquia e conquistou dois pódios, terminando o ano na 11ª posição do campeonato.

Aston Martin (2021-presente)

Com a transformação da Racing Point na Aston Martin em 2021, Stroll permaneceu na equipe, agora ao lado de Sebastian Vettel. Desde então, tem se mantido no time, enfrentando altos e baixos. Em 2023, foi companheiro de Fernando Alonso e terminou na 10ª colocação do campeonato, seu melhor desempenho na categoria. Em 2024, seguiu competindo pela equipe, buscando evolução em sua carreira.

Números de Lance Stroll na Fórmula 1

Até o fim da temporada de 2024, Stroll acumulava: 169 GPs disputados 3 pódios (Azerbaijão 2017, Itália 2020 e Sakhir 2020) 1 pole position (Turquia 2020) Nenhuma volta mais rápida 292 pontos no total Melhor resultado no campeonato: 10º lugar em 2023

Curiosidades