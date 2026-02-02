Por onde anda Bordon, ex-zagueiro do São Paulo?

Bordon se tornou capitão do Schalke 04, onde jogou mais de 220 partidas e conquistou títulos importantes.

Ele participou de reconhecidas conquistas com o São Paulo, como a Copa Conmebol e a Recopa Sul-Americana.

Marcelo José Bordon, zagueiro revelado pelo São Paulo, destacou-se na Alemanha e firmou carreira no Stuttgart e Schalke 04.

Marcelo José Bordon ocupa um espaço singular entre os zagueiros brasileiros que saíram cedo do país e construíram carreira de alto nível no futebol europeu. Alto, canhoto e dono de um estilo firme, o defensor revelado pelo São Paulo fez parte de uma geração de transição do clube no fim dos anos 1990, antes de se consolidar como referência defensiva na Alemanha. O Lance! conta por onde anda Bordon.

Nascido em Ribeirão Preto, Bordon iniciou sua formação no Botafogo-SP, mas foi no São Paulo que se profissionalizou ainda muito jovem. Sua estreia aconteceu em meados dos anos 1990, período em que o clube vivia o rescaldo das grandes conquistas internacionais da era Telê Santana e buscava renovar seu elenco.

Mesmo em um cenário de reconstrução, o zagueiro rapidamente se destacou pela maturidade incomum para a idade, impondo-se pelo jogo aéreo, pela leitura defensiva e pela regularidade. Essas características o levaram a ganhar espaço e a participar de campanhas vencedoras logo no início da carreira.

Consolidação no São Paulo e primeiros títulos

Bordon defendeu o São Paulo entre 1994 e 1999, período em que acumulou mais de 230 partidas com a camisa tricolor. Nesse intervalo, participou de conquistas relevantes, como a Copa Conmebol de 1994, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 1998, sendo titular em boa parte dessas campanhas.

Embora não tenha integrado os elencos mais midiáticos da história do clube, foi peça importante em um momento de transição institucional e esportiva. Sua solidez chamou atenção do mercado europeu, especialmente de clubes alemães, tradicionalmente atentos a zagueiros fortes fisicamente e disciplinados taticamente.

No fim de 1999, o São Paulo negociou Bordon com o Stuttgart, encerrando um ciclo no Morumbi e abrindo caminho para a fase mais longa e marcante da carreira do defensor.

Alemanha: Stuttgart, Schalke 04 e status de ídolo

No Stuttgart, Bordon rapidamente se adaptou ao futebol alemão. Atuou por cinco temporadas, acumulando mais de 160 jogos e consolidando-se como um dos principais zagueiros da Bundesliga no início dos anos 2000. Sua regularidade e liderança o colocaram no radar de clubes maiores do país.

Em 2004, foi contratado pelo Schalke 04, clube onde alcançaria o auge da carreira. Em Gelsenkirchen, Bordon não apenas se firmou como titular absoluto, mas também se tornou capitão da equipe, algo raro para um estrangeiro na Alemanha.

Pelo Schalke, disputou mais de 220 partidas oficiais, conquistou títulos nacionais e internacionais e formou uma das defesas mais respeitadas do futebol alemão da década. Sua identificação com o clube foi tamanha que o último jogo da carreira profissional foi realizado na Veltins-Arena, em um evento simbólico organizado pelo próprio Schalke.

Seleção Brasileira e reta final da carreira

Apesar do alto nível apresentado na Europa, Bordon teve poucas oportunidades na Seleção Brasileira. Ainda assim, integrou o elenco campeão da Copa América de 2004, realizada no Peru, sob comando de Carlos Alberto Parreira, sendo parte de um grupo que mesclava atletas do futebol europeu e do cenário nacional.

Em 2010, já veterano, encerrou a carreira no Al-Rayyan, do Catar, após breve passagem. Logo depois, confirmou a aposentadoria definitiva dos gramados.

Por onde anda Bordon?

Após pendurar as chuteiras, Bordon (@bordon5) optou por uma vida distante do futebol profissional. Retornou a Ribeirão Preto, sua cidade natal, onde se estabeleceu como empresário, tornando-se proprietário de uma funerária e atuando também em outros ramos comerciais.

Em 2016, teve uma experiência pontual como treinador do Rio Branco-SP, mas não deu sequência à carreira técnica. Desde então, mantém presença discreta no esporte, aparecendo eventualmente em entrevistas, eventos ligados ao futebol nostálgico e homenagens promovidas por clubes onde fez história.

Ativo nas redes sociais, Bordon costuma compartilhar conteúdos ligados a negócios, família e lembranças da carreira, especialmente do período na Alemanha, onde é lembrado até hoje como um dos grandes zagueiros estrangeiros da história recente do Schalke 04.

Clubes da carreira de Bordon