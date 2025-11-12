Jogadores com mais partidas em Copas do Mundo
Disputar uma Copa do Mundo já é um privilégio reservado a poucos. Jogar várias edições, então, é um feito que exige talento, longevidade e consistência em alto nível. Desde 1930, mais de 1.300 atletas atuaram em Mundiais, mas apenas um grupo seleto ultrapassou a marca de 20 partidas — um símbolo de resistência e protagonismo. O Lance! apresenta os jogadores com mais partidas em Copas do Mundo.
O alemão Lothar Matthäus lidera o ranking com 25 partidas disputadas, mas Lionel Messi, em 2022, se aproximou e se tornou o recordista da América do Sul. Esses jogadores representam não apenas grandes seleções, mas também a evolução física e tática do futebol moderno, que permite carreiras mais longas e produtivas.
A seguir, veja quem são os atletas que mais vezes entraram em campo em Copas do Mundo, seus recordes e as histórias por trás de cada marca.
Lionel Messi: o maior da história das Copas
Com 26 partidas, Lionel Messi ultrapassou o recorde de Matthäus em 2022 e se tornou o jogador com mais jogos em Copas do Mundo.
Desde sua estreia em 2006, Messi construiu uma trajetória marcante: vice em 2014, campeão em 2022 e eleito melhor jogador das duas edições. Além da técnica incomparável, o argentino mostrou longevidade e regularidade raras, atuando em cinco Mundiais e sendo decisivo até o último.
O título conquistado no Catar consolidou sua posição entre os maiores de todos os tempos, e o recorde de partidas apenas reforça o tamanho de seu legado.
Lothar Matthäus, o segundo da lista
Lothar Matthäus é o nome no topo da lista. Com 25 partidas em cinco Copas do Mundo (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998), o alemão é o jogador que mais vezes vestiu a camisa de sua seleção em Mundiais.
Meio-campista completo, Matthäus viveu toda a transição da Alemanha Ocidental para a reunificada, foi campeão em 1990 e vice em 1986. Capitão, líder e dono de uma das maiores longevidades do futebol, ele atuou em Copas por 16 anos consecutivos, de 21 a 37 anos de idade.
Seu recorde permanece como símbolo de durabilidade e desempenho em alto nível, resistindo à pressão de novas gerações de craques.
Outras lendas que marcaram presença em várias Copas
Além de Matthäus e Messi, outros nomes históricos compõem o grupo dos jogadores com mais partidas em Copas do Mundo.
- Lionel Messi (Argentina): 26 partidas – 2006 a 2022
- Lothar Matthäus (Alemanha): 25 partidas – 1982 a 1998
- Miroslav Klose (Alemanha): 24 partidas – 2002 a 2014
- Paolo Maldini (Itália): 23 partidas – 1990 a 2002
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 partidas – 2006 a 2022
- Cafu (Brasil): 20 partidas – 1994 a 2006
- Diego Maradona (Argentina): 21 partidas – 1982 a 1994
- Uwe Seeler (Alemanha Ocidental): 21 partidas – 1958 a 1970
- Philipp Lahm (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014
- Bastian Schweinsteiger (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014
O domínio alemão impressiona: quatro nomes no top 10 da Copa Mundo, reflexo da consistência da seleção em chegar longe em quase todas as edições.
Brasileiros entre os recordistas de Copas do Mundo
O Brasil também figura entre os países com mais jogadores duradouros em Copas. Entre os brasileiros com mais partidas, destacam-se:
- Cafu (20 jogos): o único jogador da história a disputar três finais consecutivas (1994, 1998 e 2002), sendo capitão no penta.
- Thiago Silva (17 jogos): presença sólida nas Copas de 2014, 2018 e 2022, símbolo de longevidade e liderança defensiva.
- Djalma Santos (16 jogos): atuou em três edições (1954, 1958 e 1962), conquistando dois títulos.
- Taffarel (18 jogos): goleiro titular em 1990, 1994 e 1998, fundamental no tetracampeonato.
- Pelé (14 jogos): marcou gols em quatro edições e foi tricampeão, mesmo tendo ficado fora de parte de 1962 por lesão.
A tradição brasileira combina longevidade com conquistas — poucos países têm tantos campeões mundiais entre seus recordistas de partidas.
O que explica a longevidade dos recordistas
Manter-se em nível de Copa do Mundo por tanto tempo exige uma combinação de talento, preparo físico e mental. Jogadores como Messi, Matthäus e Cafu representam gerações que evoluíram com o avanço da medicina esportiva, da nutrição e dos métodos de recuperação.
Além disso, o aumento do número de seleções e de jogos por edição ampliou as oportunidades de somar partidas, mas também intensificou a exigência física. A longevidade em Copas, portanto, é resultado de disciplina e constância, não apenas talento.
O peso simbólico desses recordes na Copa do Mundo
Cada partida em Copa do Mundo carrega um valor emocional único. Jogadores como Messi, Klose e Maldini não foram apenas constantes — foram decisivos, líderes e símbolos de suas seleções.
O recorde de jogos em Copas não é apenas uma questão de números. É também um símbolo de pertencimento, de quem foi capaz de viver várias eras, vestir a camisa do país repetidas vezes e manter-se entre os melhores do mundo por mais de uma década.
