A Copa do Mundo é um privilégio para poucos, com apenas um grupo seleto jogando mais de 20 partidas.

Disputar uma Copa do Mundo já é um privilégio reservado a poucos. Jogar várias edições, então, é um feito que exige talento, longevidade e consistência em alto nível. Desde 1930, mais de 1.300 atletas atuaram em Mundiais, mas apenas um grupo seleto ultrapassou a marca de 20 partidas — um símbolo de resistência e protagonismo. O Lance! apresenta os jogadores com mais partidas em Copas do Mundo.

O alemão Lothar Matthäus lidera o ranking com 25 partidas disputadas, mas Lionel Messi, em 2022, se aproximou e se tornou o recordista da América do Sul. Esses jogadores representam não apenas grandes seleções, mas também a evolução física e tática do futebol moderno, que permite carreiras mais longas e produtivas.

A seguir, veja quem são os atletas que mais vezes entraram em campo em Copas do Mundo, seus recordes e as histórias por trás de cada marca.

Jogadores com mais partidas em Copas do Mundo

Lionel Messi: o maior da história das Copas

Com 26 partidas, Lionel Messi ultrapassou o recorde de Matthäus em 2022 e se tornou o jogador com mais jogos em Copas do Mundo.

Desde sua estreia em 2006, Messi construiu uma trajetória marcante: vice em 2014, campeão em 2022 e eleito melhor jogador das duas edições. Além da técnica incomparável, o argentino mostrou longevidade e regularidade raras, atuando em cinco Mundiais e sendo decisivo até o último.

O título conquistado no Catar consolidou sua posição entre os maiores de todos os tempos, e o recorde de partidas apenas reforça o tamanho de seu legado.

Lothar Matthäus, o segundo da lista

Lothar Matthäus é o nome no topo da lista. Com 25 partidas em cinco Copas do Mundo (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998), o alemão é o jogador que mais vezes vestiu a camisa de sua seleção em Mundiais.

Meio-campista completo, Matthäus viveu toda a transição da Alemanha Ocidental para a reunificada, foi campeão em 1990 e vice em 1986. Capitão, líder e dono de uma das maiores longevidades do futebol, ele atuou em Copas por 16 anos consecutivos, de 21 a 37 anos de idade.

Seu recorde permanece como símbolo de durabilidade e desempenho em alto nível, resistindo à pressão de novas gerações de craques.

Outras lendas que marcaram presença em várias Copas

Além de Matthäus e Messi, outros nomes históricos compõem o grupo dos jogadores com mais partidas em Copas do Mundo.

Lionel Messi (Argentina): 26 partidas – 2006 a 2022 Lothar Matthäus (Alemanha): 25 partidas – 1982 a 1998 Miroslav Klose (Alemanha): 24 partidas – 2002 a 2014 Paolo Maldini (Itália): 23 partidas – 1990 a 2002 Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 partidas – 2006 a 2022 Cafu (Brasil): 20 partidas – 1994 a 2006 Diego Maradona (Argentina): 21 partidas – 1982 a 1994 Uwe Seeler (Alemanha Ocidental): 21 partidas – 1958 a 1970 Philipp Lahm (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014 Bastian Schweinsteiger (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014

O domínio alemão impressiona: quatro nomes no top 10 da Copa Mundo, reflexo da consistência da seleção em chegar longe em quase todas as edições.

Brasileiros entre os recordistas de Copas do Mundo

O Brasil também figura entre os países com mais jogadores duradouros em Copas. Entre os brasileiros com mais partidas, destacam-se:

Cafu (20 jogos): o único jogador da história a disputar três finais consecutivas (1994, 1998 e 2002), sendo capitão no penta. Thiago Silva (17 jogos): presença sólida nas Copas de 2014, 2018 e 2022, símbolo de longevidade e liderança defensiva. Djalma Santos (16 jogos): atuou em três edições (1954, 1958 e 1962), conquistando dois títulos. Taffarel (18 jogos): goleiro titular em 1990, 1994 e 1998, fundamental no tetracampeonato. Pelé (14 jogos): marcou gols em quatro edições e foi tricampeão, mesmo tendo ficado fora de parte de 1962 por lesão.

A tradição brasileira combina longevidade com conquistas — poucos países têm tantos campeões mundiais entre seus recordistas de partidas.

O que explica a longevidade dos recordistas

Manter-se em nível de Copa do Mundo por tanto tempo exige uma combinação de talento, preparo físico e mental. Jogadores como Messi, Matthäus e Cafu representam gerações que evoluíram com o avanço da medicina esportiva, da nutrição e dos métodos de recuperação.

Além disso, o aumento do número de seleções e de jogos por edição ampliou as oportunidades de somar partidas, mas também intensificou a exigência física. A longevidade em Copas, portanto, é resultado de disciplina e constância, não apenas talento.

O peso simbólico desses recordes na Copa do Mundo

Cada partida em Copa do Mundo carrega um valor emocional único. Jogadores como Messi, Klose e Maldini não foram apenas constantes — foram decisivos, líderes e símbolos de suas seleções.

O recorde de jogos em Copas não é apenas uma questão de números. É também um símbolo de pertencimento, de quem foi capaz de viver várias eras, vestir a camisa do país repetidas vezes e manter-se entre os melhores do mundo por mais de uma década.