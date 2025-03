Jack Doohan na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Jack Doohan é um dos nomes mais promissores do automobilismo australiano e fez sua estreia na Fórmula 1 pela Alpine. Filho do lendário pentacampeão de motovelocidade Mick Doohan, Jack construiu uma trajetória sólida nas categorias de base antes de finalmente garantir um assento titular na elite do automobilismo mundial. Sua ascensão foi marcada por grandes desafios, vitórias importantes e uma progressão constante, consolidando-se como um dos principais talentos da nova geração de pilotos. O Lance! te conta sobre Jack Doohan na Fórmula 1.

Biografia de Jack Doohan

Jack Doohan nasceu em 20 de janeiro de 2003, na Gold Coast, Austrália. Desde pequeno, esteve imerso no mundo das corridas, influenciado pelo pai. Ainda na infância, começou a competir no kart, chegando a vencer títulos nacionais. Seu talento chamou atenção de equipes importantes e o levou a trilhar um caminho consistente rumo à Fórmula 1.

Ao longo de sua formação como piloto, Jack Doohan também foi moldado por experiências internacionais, competindo em diversos campeonatos ao redor do mundo. Sua dedicação e habilidades naturais fizeram com que ele conquistasse rapidamente a confiança de equipes de fórmula junior, alavancando sua carreira para categorias superiores.

Carreira pré-F1

Jack Doohan iniciou sua jornada no automobilismo em monopostos em 2018, disputando a F4 Britânica. Em seguida, passou por campeonatos como a F3 Asiática e a Euroformula Open, onde se destacou por sua velocidade e capacidade de aprendizado rápido. Seu grande momento veio na Fórmula 3, onde foi vice-campeão em 2021. Logo após, subiu para a Fórmula 2, conquistando vitórias e consolidando-se como um dos pilotos mais talentosos de sua geração.

Sua conexão com a Alpine iniciou-se em 2022, quando foi integrado ao Alpine Academy. Em 2023, Doohan tornou-se piloto reserva da equipe, realizando testes e participando de treinos livres. Durante esse período, acumulou quilometragem e experiência fundamental para sua adaptação à Fórmula 1.

Em 2024, teve a oportunidade de estrear na F1 no Grande Prêmio de Abu Dhabi, substituindo Esteban Ocon. Essa estreia oficial serviu como uma grande vitrine para suas habilidades e reforçou sua posição dentro da Alpine. Com essa oportunidade, Doohan celebrou sua promoção como piloto titular da equipe na temporada de 2025.

Números de Jack Doohan na Fórmula 1

Jack Doohan fez sua estreia oficial na Fórmula 1 em 2024, na etapa de Abu Dhabi. Apesar da posição de largada desafiadora, mostrou um desempenho consistente ao longo da corrida, terminando em 15º lugar. A performance foi suficiente para consolidar a confiança da equipe Alpine em seu potencial.

Com a vaga definitiva na Alpine em 2025, Doohan busca consolidar sua posição na equipe e demonstrar seu potencial contra adversários experientes. Seu desempenho ao longo do ano será crucial para definir seu futuro na categoria. Os desafios incluem adaptação ao ritmo intenso da F1 e melhorias constantes para se destacar entre os concorrentes.

