Campeões da Libertadores Sub-20: veja a lista

A Copa Libertadores da América Sub-20 é uma competição promovida pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), criada em 2011 para incentivar e projetar jovens talentos sul-americanos para o cenário do futebol internacional. Desde sua primeira edição, o torneio tem revelado jogadores que posteriormente ganham destaque em grandes clubes pelo mundo. O Lance! lista todos os campeões da Libertadores Sub-20.

Lista completa dos campeões da Libertadores Sub-20

Abaixo está a relação completa dos vencedores da competição desde a primeira edição, demonstrando a diversidade e força das categorias de base dos clubes sul-americanos:

2011: Universitario (Peru) – sagrou-se campeão da Libertadores após vencer o Boca Juniors (Argentina) nos pênaltis (4–2), após empate em 1–1 durante o tempo regulamentar. O torneio inaugural foi realizado no Peru e contou com 12 equipes. 2012: River Plate (Argentina) – conquistou o título ao derrotar o Defensor Sporting (Uruguai) por 1–0. Esta edição foi marcada pelo aumento no número de participantes para 16 equipes, incluindo convidados internacionais. 2016: São Paulo (Brasil) – levantou a taça da Libertadores ao superar o Liverpool (Uruguai) por 1–0. O torneio foi disputado no Paraguai, após um intervalo de quatro anos sem realização. 2018: Nacional (Uruguai) – garantiu o título vencendo o Independiente del Valle (Equador) por 2–1. A edição ocorreu no Uruguai e destacou a qualidade das equipes locais. 2020: Independiente del Valle (Equador) – venceu o River Plate (Argentina) por 2–1 na decisão realizada no Paraguai, tornando-se uma força emergente nas categorias de base sul-americanas. 2022: Peñarol (Uruguai) – superou o Independiente del Valle (Equador) nos pênaltis (4–3), após empate em 1–1 no tempo normal, em torneio disputado no Equador. 2023: Boca Juniors (Argentina) – foi campeão da Libertadores ao derrotar novamente o Independiente del Valle, desta vez por 2–0, consolidando a tradição argentina na competição. 2024: Flamengo (Brasil) – venceu o Rosário Central (Argentina) por 2–0 na final disputada no Uruguai, destacando-se como força das categorias de base brasileiras na Libertadores.

Final brasileira em 2025

A edição atual, em 2025, destaca-se por uma final inédita entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o dia 16 de março. A decisão reforça a hegemonia e a tradição das equipes brasileiras nas categorias de base, garantindo antecipadamente ao Brasil seu terceiro título no torneio. Ambas as equipes chegaram à final após campanhas sólidas, com talentos individuais promissores que despertam interesse do futebol internacional.

Importância da Libertadores Sub-20

A Copa Libertadores Sub-20 tem crescido continuamente em prestígio e importância, consolidando-se como uma das principais plataformas de lançamento para jovens jogadores sul-americanos rumo às grandes ligas do futebol mundial. Clubes europeus acompanham atentamente cada edição, identificando futuros craques que brilham mais tarde nas principais ligas do planeta.

Com uma trajetória marcada por revelações e disputas acirradas, a Libertadores Sub-20 promete seguir destacando jovens promessas e fortalecendo a qualidade técnica e competitiva do futebol continental nos próximos anos.