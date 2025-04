Internacional e Atlético Nacional protagonizaram um duelo histórico na Copa Libertadores de 1993. Após mais de três décadas, os clubes voltam a se encontrar no torneio continental, agora pela fase de grupos da edição de 2025. O reencontro marca o terceiro e quarto confronto entre brasileiros e colombianos na principal competição de clubes da América do Sul. O Lance! relembra os jogos entre Internacional x Atlético Nacional na Libertadores.

O primeiro embate entre as duas equipes ocorreu em março de 1993, e desde então o confronto permanece curto, mas marcante. O Atlético Nacional leva vantagem no retrospecto, com uma vitória e um empate em dois jogos realizados. O Colorado ainda busca seu primeiro triunfo contra os colombianos no torneio.

O duelo também reacende a rivalidade sul-americana entre Brasil e Colômbia, dois países com grande tradição no futebol continental. Para o Internacional, vencer o Atlético Nacional representa mais do que somar pontos: é uma oportunidade de revanche histórica e afirmação na fase de grupos da Libertadores.

Os próximos confrontos estão marcados para quinta-feira, 10 de abril, às 19h00, no Beira-Rio, e quinta-feira, 8 de maio, às 21h30, em Medellín. Os dois jogos prometem emoção e alto nível competitivo.

Confrontos pela Libertadores 1993:

16/03/1993 – Internacional 0x1 Atlético Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

26/03/1993 – Atlético Nacional 0x0 Internacional – Medellín

Retrospecto geral Internacional x Atlético Nacional:

Total de jogos: 2 Vitórias do Atlético Nacional: 1 (50%) Empates: 1 (50%) Vitórias do Internacional: 0 (0%) Gols marcados pelo Atlético Nacional: 1 Gols marcados pelo Internacional: 0

Confronto com mando do Internacional:

Jogos disputados: 1

Vitórias do Atlético Nacional: 1 (100%)

Empates: 0 (0%)

Vitórias do Internacional: 0 (0%)

Confronto com mando do Atlético Nacional:

Jogos disputados: 1

Empates: 1 (100%)

Vitórias do Atlético Nacional: 0 (0%)

Vitórias do Internacional: 0 (0%)

Desempenho estatístico do Internacional:

Vitórias: 0 Empates: 1 Derrotas: 1 Gols marcados: 0 Gols sofridos: 1 Jogos em que marcou gols: 0% Jogos em que sofreu gols: 50% Maior sequência sem vencer: 2 jogos Maior sequência de derrotas: 1 jogo Maior sequência de invencibilidade: 1 jogo

Desempenho estatístico do Atlético Nacional:

Vitórias: 1 Empates: 1 Derrotas: 0 Gols marcados: 1 Gols sofridos: 0 Jogos em que marcou gols: 50% Jogos em que sofreu gols: 0% Maior sequência de vitórias: 1 jogo Maior sequência de invencibilidade: 2 jogos

Com expectativa elevada para os próximos duelos, Internacional e Atlético Nacional renovam uma rivalidade que promete ganhar novos capítulos na Libertadores 2025. A busca pela liderança do grupo e a chance de escrever um novo marco histórico colocam ainda mais emoção nessa reedição internacional.