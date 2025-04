Internacional na Copa do Brasil: maiores jogos

Cinco grandes jogos marcaram a história do Internacional no torneio.

O Sport Club Internacional, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, tem uma história rica na Copa do Brasil. Desde sua criação, o Colorado protagonizou partidas memoráveis, enfrentando grandes adversários e proporcionando momentos de pura emoção para sua torcida. Embora tenha conquistado o título apenas uma vez, em 1992, o Inter esteve presente em diversas campanhas marcantes, consolidando sua importância na competição. O Lance! relembra os cinco maiores jogos do Internacional na Copa do Brasil.

A Copa do Brasil, com seu formato de mata-mata, sempre foi palco de grandes confrontos e surpresas. Para o Internacional, cada edição representou uma nova oportunidade de demonstrar sua força e tradição. Ao longo dos anos, o clube enfrentou desafios, superou obstáculos e deixou sua marca em jogos que ficaram para a história.

A seguir, relembramos os cinco maiores jogos do Internacional na história da Copa do Brasil — partidas que entraram para a eternidade nos corações colorados.

Os 5 maiores jogos do Internacional na Copa do Brasil

Internacional 1x0 Fluminense – Final de 1992 (jogo de volta)

Em 13 de dezembro de 1992, o Internacional conquistou seu único título da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense por 1 a 0 no Beira-Rio. Após perder o jogo de ida por 2 a 1 no Rio de Janeiro, o Colorado precisava de uma vitória simples para ficar com o troféu, graças ao gol marcado fora de casa. O gol do título foi marcado por Célio Silva, de pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo. A conquista garantiu ao Inter uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte.

Internacional 2x0 Palmeiras – Semifinal de 1992 (jogo de ida)

No dia 27 de novembro de 1992, o Internacional enfrentou o Palmeiras no Palestra Itália pela semifinal da Copa do Brasil. Com uma atuação segura, o Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Gérson e Elton. A vitória fora de casa foi fundamental para a classificação à final, consolidada com nova vitória no jogo de volta. Essa partida é lembrada como uma das mais importantes da campanha vitoriosa de 1992.

Internacional 3x0 Cruzeiro – Semifinal de 2019 (jogo de volta)

Em 4 de setembro de 2019, o Internacional recebeu o Cruzeiro no Beira-Rio pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Mineirão, o Colorado confirmou a vaga na final com uma vitória por 3 a 0, com gols de Paolo Guerrero, Edenílson e Nico López. A classificação levou o Inter à sua segunda final na competição, embora tenha sido derrotado pelo Athletico Paranaense na decisão.

Internacional 4x0 Corinthians – Oitavas de 1992 (jogo de ida)

No dia 9 de outubro de 1992, o Internacional enfrentou o Corinthians no Pacaembu pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma atuação impecável, o Colorado venceu por 4 a 0, com gols de Gérson (2), Maurício e Marquinhos. A goleada fora de casa praticamente garantiu a classificação do Inter, que empatou sem gols no jogo de volta no Beira-Rio. Essa partida é considerada uma das maiores exibições do clube na competição.

Internacional 9x1 Ji-Paraná – Primeira fase de 1993 (jogo de volta)

Em 1993, o Internacional protagonizou uma das maiores goleadas da história da Copa do Brasil ao vencer o Ji-Paraná por 9 a 1 no Beira-Rio. Com um ataque fulminante, o Colorado não deu chances ao adversário, demonstrando sua força logo na primeira fase da competição. Essa vitória expressiva permanece como uma das mais marcantes do clube no torneio.